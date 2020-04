Živjela je u stanju konstantne 'napaljenosti', a seks nemoguć

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak:

U prosincu 2012. Lior Ofir Schwartz (28) s Miami Beacha na Floridi počela je osjećati konstatno uzbuđenje bez imalo poticaja.

- Imala bih sindrom nemirnih nogu. Bila sam uzbuđena, a da me ništa na to nije potaknulo. Najbolji način da to objasnim je svrab kojeg se ne mogu riješiti - objasnila je za The sun Lior.

Bolno uzbuđenje osjeća obično noću prije spavanja ili kada je pod stresom. Javljaju se kao trnci u genitalijama, a kako kaže Lior sve što želite napraviti je pritisnuti s nečim na to područje ili masturbirati kako biste ublažili bol.

Nakon što je ispitivala što bi moglo biti to stanje, otkrila je trajni poremećaj genitalne uzbuđenosti (PGAD), koji je spontano, uporno, neželjeno i nekontrolirano genitalno uzbuđenje u nedostatku seksualne stimulacije.

Njezino se stanje s vremenom pogoršalo i kada je počela izlaziti sa sadašnjim suprugom Jonathanom (29), bila je u tolikim bolovima da nije mogla imati seks s njim.

Željela je što prije pronaći rješenje te je Lior svoj prvi sastanak sa specijalistom PGAD-a dobila u ožujku 2013., koji joj ga je i službeno dijagnosticirao, otkrivši da također pati od zdjelične disfunkcije.

Naime, njen suprug Jonathan bio joj je velika podrška za vrijeme tog mučnog perioda te dok je cijelu 2013. godinu provela na fizikalnoj terapiji kako bi ublažila svoje simptome. Za vrijeme fizikalne terapije Lior i Jonathan se nisu smjeli, a ni mogli seksati dva mjeseca.

- Kad smo se suprug i ja počeli družiti (što je bilo šest mjeseci nakon što smo se prvobitno upoznali), odmah sam mu rekla da moramo ići sporo zbog nekih zdravstvenih problema - rekla je Lior.

Lior mu je tek godinu dana kasnije objasnila detaljnije njene zdravstvene probleme.

- Podržavao je moje zdravstveno stanje, imao je za njega strpljenje, to je ključ broj jedan. Oduvijek je poticao moju fizikalnu terapiju, psihoterapiju i mnoge, mnoge posjete liječniku - objasnila je Lior.

Njihov je odnos tijekom cijelog tog perioda stavljen na kušnju, ali je postao sve jači i jači pa je u listopadu 2016. Jonathan zaprosio Lior.

Zaruke su zasnovane na američkom hit-noćnom talk showu, The Tonight Show, u kojem glumi Jimmy Fallon i Johnny Carson, jer je Lior veliki obožavatelj.

Isplanirao je jako slatke zaruke. Mi volimo The Tonight Show. Natjerao je moju mamu da me dovede u skladište moga brata i kad sam ušla, svi moji prijatelji i obitelj bili su tamo, kao publika. Brat moga supruga igrao je ulogu domaćina (Jimmy Fallon), a moj djed je nosio afro periku i igrao Questlove. Ja sam dovedena na pozornicu kao prvi gost i igrali smo neke igre. Jonathan je bio drugi gost, a zatim je kleknuo i zaprosio me - objasnila je Lior.

U ožujku 2017. vjenčali su se pred užom obitelji i prijateljima.

Nakon šest godina trajne boli, u rujnu 2019. obavila je vestibulektomiju, kirurški zahvat gdje su joj uklonjeni himen i vestibularna koža.

Nakon operacije Lior i Jonathan nisu smjeli imati seks četiri mjeseca.

Njen fizikalni terapeut koristio je vaginalni dilatator za vrijeme njenih seansi kojeg ona koristi 15 do 30 minuta prije seksa. Sada se bez boli može upustiti u seks s suprugom.

- Nije uvijek lako. Nakon moje vestibulektomije, Jonathan je bio strpljiv sa mnom, jer je to bio bolan oporavak i nismo mogli imati seks četiri mjeseca. Uvijek je strpljiv sa mnom - rekla je Lior.

Na kraju tunela nalazi se svjetlo.

- Želim pokazati drugima da uz pravu podršku i ohrabrenje možete imati normalan život s ovim stanjem. Želim da i drugi ljudi s PGAD-om znaju da još uvijek možete naći nekoga koga ćete voljeti ako želite, i dalje možete putovati svijetom ako želite. Želim da ljudi shvate da mogu živjeti svoj život. Možete pronaći svjetlost u svemu tome. Borite se protiv boli i pronađite svoju strast, ne dopustite da vas zaustavi - poručila je Lior.

