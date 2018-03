Akcije i popusti tjeraju mozak da kupuje i kad vi to ne želite

Mark Ellwood, autor knjige “Bargain Fever: Our Obsession With Getting More for Less”, istražio je ovu temu s namjerom da čitateljima pokaže kako mogu iskorištavati rasprodaje i akcije u svoju korist. Većina kupaca postane uzbuđena svaki puta kad vide neke proizvode na popustu, što ih u konačnici navede da kupe što više takvih proizvoda misleći da su dobro prošli.

Foto: Promo

Ovo ipak nije istina, jer takvi proizvodi kupcima uglavnom ne trebaju te na kraju ispada da su nepotrebno trošili novac. Uzbuđenje koje osjećaju dolazi iz elementa iznenađenja prilikom kojeg se počinje lučiti dopamin, hormon zbog kojeg se osjećamo dobro. Pod naletom dopamina ljudi teže kontroliraju svoje ponašanje, a to je razlog koji stoji iza shopping ludnica u blagdansko vrijeme ili na popularni “Black Friday”.

Kinezi ne vole popuste

Popusti su se prvi put pojavili 1869. godine u Parizu, kad ih je uveo vlasnik prve velike robne kuće kako bi pokrenuo posao koji je počeo stagnirati. Prvi kuponi za besplatne proizvode pojavili su se 1886., jer su proizvođači tog proizvoda smatrali da će se svatko tko proba čašu Coca-Cole sigurno vratiti i kupiti još. Stav prema popustima različit je u različitim dijelovima svijeta. Na primjer, u Indiji, gdje postoji stroga klasna podjela, ljudi misle da je pošteno da različite skupine plate različit iznos za proizvode. S druge strane, Kinezi koji su tek nedavno počeli poprimati individualističku svijest i više se bogatiti trenutačno imaju negativan stav prema sniženim proizvodima te žele pokazati svoje novo bogatstvo tako da kupuju skuplje i kvalitetnije. Iako su mnoge kompanije danas usredotočene na akcije i popuste kako bi navele ljude da kupe što više nepotrebnih stvari, neke kompanije su zauzele izrazito negativan stav prema popustima. Pokazalo se da su kupci postali umorni od neprestane potrage za jeftinijom varijantom istog ili sličnog proizvoda, a cijeli koncept sezonskih sniženja nekima je postao naporan.

Apple drži cijene visokima

Također, kad neke tvrtke imaju česte popuste, ljudi počinju misliti da je njihova roba lošije kvalitete i prestanu kupovati od tog proizvođača. Upravo je to razlog zbog kojeg Tvrtka Apple nikad nema akcije te drže cijene svojih proizvoda vrlo visokima. Iako ova kompanija nije nimalo povoljna, prodaja im se nije ozbiljnije smanjila godinama, a kupci im ostaju vjerni. Ako pri sljedećoj kupovini upamtite ove savjete, sigurno nećete svoj novac potrošiti na stvari koje vam ne trebaju, kaže autor.