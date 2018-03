Pisanje želja i strahova pomaže mozgu da pronađe prave prilike

Zamislite da je vaš život roman, a vi ste pisac. Kako biste ga napisali? Henrietta Klauser, autorica knjige “Write It Down, Make It Happen”, predlaže da ovu ideju shvatite doslovno.

Uzmite papir i olovku te počnite pisati svoje najdublje želje i snove. Klauser kaže da je najbolja tehnika za postizanje ciljeva zapisivanje svih svojih želja točno i precizno. Mnogi ljudi razmišljaju o svojim željama površno, pa tako žele više novca, bolji posao ili ljubav svog života. Ovo je preopćenito i ljudi na kraju nemaju jasnu viziju cilja prema kojem se trebaju kretati. Stoga je najbolje zapisati stvari poput “želim dovoljno novca da otvorim novi restoran”, ili “želim osobu koja je duhovita, poštena i ne smeta joj to što imam djecu”.

Foto: Promo

Poznata je priča o glumcu Jimu Carreyu, koji je na početku svoje karijere sam sebi napisao ček na iznos od deset milijuna dolara, a nekoliko godina nakon toga počeo je zarađivati taj iznos za svaki snimljeni film. Kad točno zapišete svoje želje, vaš mozak počet će jasnije prepoznavati prilike koje možete iskoristiti kako biste ih ostvarili. Jednostavan primjer za to je kupnja automobila. Kad netko od vaših poznanika kupi određen tip automobila, odjednom na cesti počinjete primjećivati mnogo takvih automobila iako ih prije niste primjećivali.

To je jednostavan sustav filtriranja prema kojem ljudski mozak funkcionira. Slično je i sa strahovima. Mnogi podsvjesni strahovi često koče ljude u ispunjavanju snova. Kad ih zapišete na papir, oni postaju realniji, te će vaš mozak bolje znati prepoznati situacije u kojima odustajete isključivo zbog nekog iracionalnog straha. Mnogi pisci imaju poteškoće sa završavanjem svojih djela jer se boje da će ih izdavači odbiti. No to je iracionalan strah jer su mnogi poznati pisci, poput J.K. Rawling, bili odbijeni mnogo puta prije nego što su se proslavili. Ovo je uobičajeno u gotovo svim drugim djelatnostima. Kad naiđete na mentalnu blokadu zbog koje ne možete točno precizirati svoje želje i strahove, autorica predlaže da se poslužite tehnikom brzog pisanja. Počnite pisati prvo što vam pada na pamet. To čak može biti rečenica poput “Ovo što sad radim je glupo i ne shvaćam kako će mi pomoći”. Nastavite pisati sve što vam padne na pamet i uskoro će se na papiru naći stvari za koje možda ni niste znali da osjećate.

Trik je da ne razmišljate previše o tome što pišete i da ne čitate ono što ste napisali prije nego što završite cijeli proces. Kod zapisivanja želja i ciljeva najbolje je početi s nečim manjim i postupno se kretati prema većem cilju. To je samorazumljivo, no autorica ističe da ti ciljevi uopće ne trebaju biti povezani, kao što se to inače smatralo. Klauser navodi primjer svoje prijateljice koja je godinama htjela naučiti francuski, no mislila je da je to za nju preteško. Nekoliko je puta vidjela na televiziji ljude koji voze monocikl te ga je i ona spontano naučila voziti. Nakon što je savladala to, shvatila je da ništa nije previše teško i na kraju je naučila i francuski. Ako svojim ciljevima dodate i one kojima možete pomoći drugima, osjećat ćete se zadovoljnije i bit će vam još lakše postići ih.