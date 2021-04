Svi mi ponekad volimo kasno navečer pojesti nešto, bilo da je to čips, sendvič ili neka čokolada. Iako znamo da to nije baš najzdravija opcija, ponekad se toj želji jednostavno ne možemo oduprijeti, a pogotovo ako uz kasnonoćno jedenje gledamo neki film. No osim što se zbog jedenja kasno navečer možemo lakše udebljati, jedenje u kasne sate loše je i za našu kožu.

Jason Emer, dermatolog iz New Yorka, tvrdi kako uživanje u kasnonoćnim grickalicama ili nekom većem obroku ne doprinosi samo nadutosti i debljanju, već može utjecati na starenje kože i njena oštećenja, pa čak i rak kože.

- Teški obroci prije spavanja mogu oslabiti enzim koji štiti kožu od UV zračenja Sunca - objašnjava dermatolog Stuart Kaplan. To je potkrijepilo istraživanje koje je proveo Southwestern Medical Center Sveučilišta Teksas; a znanstvenici su otkrili da su nepravilne prehrambene navike poremetile biološki sat kože miševa, što je dovelo do slabljenja kožnog enzima koji blokira štetno ultraljubičasto zračenje.

Iako je važno imati na umu da su ovi testovi rađeni na miševima, a ne na ljudima, to ipak donosi vrlo uvjerljiv argument protiv kasnonoćnog jedenja.

- Uz UV faktor, dokazano je da jedenje prije spavanja (posebno slatkiša) može povisiti razinu šećera u krvi i stvoriti upale, što pogoršava stanja poput akni i ekcema - kaže dr. Emer. Ipak, trebali bi znati kada najkasnije smijemo jesti navečer.

- Ovisi o tome što jedete. Što je obrok teži, to biste duže trebali čekati prije nego odete spavati. Preporučujem najmanje dva sata, koliko treba vašem tijelu da probavi većinu hrane. Nikada ne biste trebali ići u krevet napuhnuti i siti - kaže dr. Kaplan.

Iako dermatolozi kažu da je općenito najbolje suzdržati se od grickalica, dr. Emer upozorava da određena hrana može pogoršati nuspojave na koži, uključujući crvenilo i akne. Najgori krivci za to su mliječni proizvodi, čokolada, pržena hrana i bilo što s visokim glikemijskim indeksom, za koji je dokazano da povećava proizvodnju ulja tijekom noći i doprinose pojavi akni i prištića.

- Jedenje slane hrane kasno navečer također može dovesti do toga da naše tijelo zadržava vodu jer pokušava suzbiti dodanu sol i ujednačiti tonus u našem sustavu - kaže Renée Rouleau, kozmetičar slavnih iz New Yorka.

Ako baš morate grickati navečer, dermatolozi kažu da se držite organske i neprerađene hrane, poput voća bogatog antioksidansima (dr. Emer posebno preporučuje žuto i narančasto, jer se boja njihovog antioksidansa beta-karotena u tijelu pretvara u vitamin A), lisnato povrće i kruh od cjelovite pšenice.

Bez obzira na to kada ili što jedete, sljedećeg jutra obavezno napravite dobru rutinu njege kože, tretirajte lice rolerom i stavite pozamašnu dozu kreme za sunčanje, piše Real Simple.