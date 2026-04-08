Sve više Hrvata je ovisno o kapima za nos. Stručnjak: Dulja primjena može uništiti sluznicu

Ima faza u danu, a posebno navečer, kad bez kapi za nos doslovno ne mogu disati, pa ih već nekoliko godina koristim bez prestanka. Pokušao sam se odviknuti na neko vrijeme i iako je ispiranje nosa fiziološkom otopinom nakratko pomoglo, nisam izdržao dulje od mjesec dana, morao sam se ponovno prebaciti na kapi. Ne osjećam probleme zbog toga, pa više ni ne razmišljam o tome trebam li se 'skinuti' s njih, kaže sugovornik koji je zamolio za anonimnost. Kaže kako kapi za nos koristi možda i desetak godina, često i mjesec dana u kontinuitetu, i vrlo su rijetke faze kad mu nisu potrebne, iako je svjestan toga da je riječ o lijekovima koji se prepisuju kod specifičnih problema i obično na rok od tri do pet dana, ne dulje. Ako je suditi po podacima HALMED-a, to nije rijedak slučaj.