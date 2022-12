Ako posvjetljujete kosu i želite biti plavuša, ovo morate znati

Ako imate bilo koju nijansu kose osim svijetlih tonova, boja koju vidite na kutiji boje za kosu neće ispasti takva kad je nanesete na svoje vlasi. Da biste dobili savršenu nijansu kakvu želite, morate se pripremiti i potražiti pomoć stručnjaka, a zatim učiniti sve što možete kako bi nova boja potrajala što dulje.



Frizeri su za BestLifeOnline otkrili što možete poduzeti kako biste bili plavuša sa predivnom kosom.

1. Obratite pažnju na podton kože

- Postoji jako puno različitih nijansi plave, a neće sve pristajati vašem tipu kože. Od pepeljaste do mjedene, pa sve do sijede plave, toliko je smjerova kojima možete ići, ali uvijek prvo morate otkriti podton kože kako biste znali koja će vam najbolje pristajati - savjetuje frizer Watson Anthony dodajući da koža može imati topao, hladan ili mješoviti podton.

Foto: Dreamstime



- To ćete najbolje ustanoviti ako pogledate vene. One koje imaju plavkasto ljubičaste nijanse odaju hladniji podton, dok zelenkaste boje označavaju topliji. Ako pak podjednako imate obje boje, onda je riječ o mješovitom podtonu - kaže Anthony.

Kada ste to ustanovili, možete početi razmišljati o nijansi plave koju želite.





- Ako je vaš podton topliji, bolje će vam odgovarati zlatno plave boje. To znači više zemljanih tonova i da se držite podalje od bijelih ili pepeljasto plavih tonova - preporučuje Anthony.



Za hladne tonove možete se izvući s ledenim, platinastim i svijetlo plavim nijansama. Možete se odlučiti i za pepeljasto smeđu plavu jer će ovi podtonovi pristajati vašoj koži. Ako imate mješovitu kožu, možete odabrati obje kombinacije.

2. Možda neće odmah postići željenu nijansu

Iako neki mogu postići plavu kosu u samo jednom posjetu frizerskom salonu, drugima to ne polazi za rukom. Stručnjaci kažu da je za kosu zdravije ako proces ide sporije, pogotovo jer će na vlasima koristiti agresivne kemikalije poput izbjeljivača.

Foto: Dremstime



- Savjet koji vam mogu ponuditi jest taj da boju mijenjate tijekom više posjeta frizeru. Posvjetljivanje je rizično za kosu. Kemikalije su snažne i mogu uzrokovati gubitak pramenova, pa je stoga bolje ići korak po korak - kaže Jean Lopez, suosnivač Lily Hair.



Sa sigurnošću se može reći da što vam je dulje potrebno da postignete savršenu nijansu plave, to će vaša kosa biti zdravija. Za sve dobre stvari treba vremena, pa tako i za postizanje željene boje kose.

3. Koristite visokokvalitetne šampone i regeneratore

Nakon odlaska u salon potrebno je kod kuće koristiti proizvode koji će pramenove održati zdravima, kao i spriječiti brzo blijeđenje nove boje.



- Plava kosa može brzo izblijediti, osobito ljeti, stoga je važno koristiti šampon i regenerator bez sulfata kako bi kosa izgledala zdravo - kaže frizerka Rebecca Hilton.

Foto: Dreamstime



Kupite šampon i regenerator koji čuvaju boju, a to će spriječiti prerani gubitak boje.

- Možete spriječiti blijeđenje i poboljšati zdravlje kose korištenjem šampona i regeneratora za pobojanu kosu ili polutrajnih boja u šamponu i regeneratoru. To će pomoći da boju kose održite svježom do sljedećeg posjeta salonu - kaže Jamie Mazzei iz salona NuBest Spa.



Konačno, pravilna hidratacija je ključna za održavanje dobrog stanja kosa.



- Koristite dubinski regenerirajući tretman jedanput na tjedan jer to može pomoći da kosa ima dovoljno vlage - kaže Hilton.

4. Toniranje je ključno

Ako niste prirodna plavuša, morat ćete koristiti sredstva za toniranje kako biste spriječili ispiranje boje. Toneri poboljšavaju boju, ali i ostavljaju kosu nevjerojatno mekom i sjajnom. Iako je preporučljivo otići u salon na toniranje, postoje preparati koje možete kupiti u trgovinama po prihvatljivim cijenama.

Foto: Dreamstime



- Da biste postali plavuša, treba upornosti u tretmanima kako bi se spriječilo ispiranje boje. Kako bismo održali lijepu boje kose, u salonima koristimo razne tonike i sjajila - ističe Jean Will, suosnivačica Nia Wigs.

5. Nemojte izbjeljivati kosu sami

Nije preporučljivo da mijenjate boju kose i izbjeljujete je sami kod kuće ako niste profesionalac. Ako su vam važni zdravlje i duljina kose, najbolje je posjetiti frizerski salon.

Foto: Dreamstime



- Svjesna sam da mnogi ljudi danas pokušavaju sami kod kuće posvijetliti kosu za više nijansi, ali to se ne preporučuje jer korištenje snažnih kemikalija koje su potrebne može biti zaista rizično. Ako želite biti sigurni i imati plavu boju kose iz svojih snova, posjetite stručnjaka - zaključuje Will.

