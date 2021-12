Svako doba godine nosi svoje radosti, ali i neke štetnosti. Zima nije naklonjena prema našoj kosi, jer mnoge navike koje prakticiramo u hladno doba godine poput nošenja kapa, pranja i sušenja kose vrućom vodom i toplim zrakom, nagle promjene temperatura zbog promjena boravka u unutarnjem prostoru te vani na hladnoći, dovode do toga da izgubimo nešto više vlasi tijekom zimskog perioda u odnosu na ostala godišnja doba. Vašoj kosi potrebna je dodatna njega kako bi korijen vlasi dobio potrebne minerale i vitamine koji će ga učiniti jačim i umanjiti ispadanje. Pripazite na neke od navika i pripremite kosu za hladno razdoblje godine.

Nježni šampon i pranje kose

Pružite kosi maksimalnu, ali nježnu njegu. Perite kosu redovito, uvijek birajući što blaži šampon. Najbolje je odabrati onaj koji u sebi ne sadrži parabene i sulfate kako bi bio što nježniji prema vašim vlasima. Ubacite i maske za kosu u vašu rutinu njegovanja kose, a posebno ih koristite u hladnim danima, jer i nagle promjene u temperaturama, između ostalog, čine da ona bude osjetljivija nego inače. Također, pokušajte i sami napraviti domaće hranjive maske, one će kosu sačuvati od pucanja i hladnoće. Koristite ih nekoliko puta tjedno.

Prehrana i kosa

Da bi se kosa sačuvala, potrebni su minerali, posebice oni poput željeza, selena, cinka, te vitamini iz grupe A, B, C i D. Kada govorimo o zdravlju bilo kojeg dijela našeg tijela pa i naše kose, potrebna je zdrava prehrana. Unos voća i povrća ne smijemo zaboraviti ako želimo osnažiti vlasi i pridonijeti održavanju zdrave kose. Osim što će vaše tijelo biti bogatije energijom, što ćete se osjećati sveukupno bolje, vaša kosa će zablistati.

Vitamini A, B, C i D mogu pomoći kod oporavka kose, i zaustaviti opadanje, kao i pokrenuti rast kose. Vitamin A pronaći ćete u jabuci, borovnicama, mrkvi, špinatu, tikvama, batatu, kelju, peršinu, zelenoj salati, grašku i kupusu. Vitamin B možete pronaći u orašastim plodovima, u jajima i avokadu. Vitamin C se nalazi paprikama, krumpiru, brokuli, cvjetači, bobičastom voću, ananasu, narančama, limunu. Vitamin D je također važan za rast kose, a nalazi se u ribi, gljivama, mlijeku.

Nošenje kape

Tijekom hladnoće volimo nositi kape, dok one, a posebno one vunene, mogu biti uzrok pretjeranog opadanja kose. Ako je vaša glava pod kapom cijeli dan, ona onemogućava vašoj kosi da diše i istovremeno skuplja i vlagu koja joj je potrebna kako ne bi bila isušena. Pokušajte pronaći one sačinjene od nešto nježnijih materijala ili miješane vune koji će manje štetiti vašoj kosi.

Hladan zrak

Zimi su temperature najniže, zrak je hladan i suh, a kao takav dovodi do pojačanog lomljenja i ispadanja vlasi. Nedostaje mu vlage kojom će hidrirati i sačuvati njezinu fleksibilnost, pa je potrebno dodatno je pripaziti i njegovati adekvatnim proizvodima. Za jaku i otpornu dlaku najbolja opcija su oni na bazi maslinovog i kokosovog ulja.

Sušilo za kosu

Sušilo za kosu često se navodi kao jedan od velikih neprijatelja kose. Ali, tijekom zimskih mjeseci, korištenje sušila našoj kosi će nanijeti manje štete od izlaženja van s mokrom kosom, na hladnoću, što može uzrokovati, osim ozbiljnijih posljedica, i smrzavanje kutikule vlasi i njezino pucanje.

Umjesto toga, posegnite za proizvodom za zaštitu kose od topline i koristite kvalitetnije sušilo i namjestite nešto hladniji zrak prilikom ispuhivanja. Pretjerano korištenje aparata na bazi topline, poput sušila, figara ili pegle dodatno oštećuju kosu stoga pripazite da zaštitite vlasi prilikom njihovog korištenja.

Vruća voda

Provođenje vremena ispod vrele vode tuša izuzetno je štetno kada je riječ o kosi. Pranje vrućom vodom, potom izlazak van na hladan zrak, veliki su šok za vaše vlasi te ih mogu jako isušiti. Preporučuje se korištenje mlake vode, i na kraju ispiranje u hladnijoj. Time zadržavate sjaj i čuvate kosu od pretjeranog ispadanja i lomljenja.

Šišajte se

Redovito se šišajte. Ignoriranje ispucalosti vrhova nije poželjno i takva kosa ne može izgledati lijepo. Zimi vaša kosa ionako poprima beživotan izgled, i brže se mrsi, stoga nemojte je potezati upornim pokušavanjem raspetljavanja zamršene suhe, oštećene lomljive kose već je redovito skraćujte, češće se šišajte i time ćete doprinijeti njezinom boljem izgledu i zdravlju samih vlasi, od korijena do vrhova.