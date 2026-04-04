Ako primjetite ove znakove, nešto opako ne valja s vašim imunitetom

Imunološki sustav štiti tijelo, ali ponekad reagira pretjerano ili napada tijelo, uzrokujući alergije ili autoimune bolesti. Više od 80 bolesti povezano je s njegovim problemima, pa je za dijagnozu važan posjet liječniku
U nastavku pogeldajte znakove da nešto opako ne valja s vašim imunitetom.
| Foto: Dreamstime
Foto: Dreamstime
| Foto: Dreamstime
HLADNE RUKE Hladne ruke mogu ukazivati na probleme s protokom krvi, koji se javljaju kada imunološki sustav izaziva upalu krvnih žila. U takvim slučajevima prsti mogu postati blijedi ili plavi na hladnoći, što je poznato kao Raynaudov fenomen. Ovaj simptom može biti povezan s autoimunim bolestima, ali i s drugim uzrocima poput pušenja ili lijekova. Ako se često javlja, preporučuje se konzultirati liječnika.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
PROBLEMI S PROBAVOM Dugotrajna dijareja ili kronična zatvorena stolica mogu biti znak da imunološki sustav napada sluznicu crijeva. To se često događa kod autoimunih bolesti poput celijakije ili upalnih bolesti crijeva. Osim probavnih smetnji, to može dovesti do gubitka apetita, bolova u trbuhu i nadutosti. Važno je obratiti se liječniku ako simptomi traju dulje vrijeme.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
SUHE OČI Suhe, crvene ili iritirane oči mogu biti simptom da imunološki sustav utječe na žlijezde koje proizvode suze. Osjećaj “pjeska” ili nelagode u očima jedan je od najčešćih simptoma. Kod nekih autoimunih bolesti poput Sjögrenova sindroma to može biti vrlo izraženo. Ako suhe oči ne reagiraju na uobičajene kapi, važno je provjeriti uzrok.
| Foto: DREAMSTIME
UMOR Izražen i dugotrajan umor, koji se ne poboljšava spavanjem ili odmorom, može biti znak da imunološki sustav ne funkcionira pravilno. Osjećaj iscrpljenosti može biti sličan onome kod gripe, ali traje znatno dulje. Umor se često javlja kod autoimunih bolesti i kroničnih upalnih stanja. Ako je umor konstantan, vrijedi potražiti liječničku procjenu.
| Foto: Mandic
BLAGA TEMPERATURA Povišena tjelesna temperatura bez jasnog uzroka može ukazivati na to da imunološki sustav reagira upalno. Takva blaga, ali česta vrućica može pratiti infekcije ili autoimune fluktuacije. Organski alarm koji tijelo daje može biti znak da se događa nešto unutar sustava. U slučaju učestalih vrućica savjetuje se konzultirati liječnika.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
GLAVOBOLJE Glavobolje mogu biti povezane s upalom krvnih žila uzrokovanom imunološkim poremećajima. Kada imunološki odgovor izazove upalu, dolazi do bolova u području glave ili lica. Kod nekih autoimunih bolesti to je učestali simptom. Ako su glavobolje česte i ne reagiraju na uobičajene tretmane, potrebno je dodatno ispitivanje.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
OSIP Crvenilo, svrbež ili osip koji ne prolazi može biti znak upale kože uzrokovane imunološkim odgovorom. Kod nekih autoimunih bolesti poput lupusa, osip može biti karakterističan po izgledu (npr. leptirasti osip). Koža je naš prvi obrambeni sloj, pa promjene na njoj često odražavaju stanje imunološkog sustava. Ako osip traje ili se pogoršava, konzultirajte dermatologa.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
BOL U ZGLOBOVIMA Upala koja zahvaća zglobove može uzrokovati bol, oteklinu i ukočenost. Kod autoimunih bolesti poput reumatoidnog artritisa imunološki sustav napada zglobnu sluznicu. Simptomi su često najgori ujutro ili nakon razdoblja neaktivnosti. Pravovremena dijagnoza i liječenje mogu pomoći u kontroli simptoma.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
GUBITAK KOSE Pjegava ili zakrpljena ćelavost može biti znak da imunološki sustav napada folikule dlake. To stanje se naziva alopecija areata i može zahvatiti tjeme ili druge dijelove tijela. Ovaj simptom može biti povezan i s drugim autoimunim bolestima poput lupusa. Ako se gubitak kose događa bez objašnjivog razloga, dobro je potražiti medicinski savjet.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
ČEŠĆE INFEKCIJE Ako često obolijevate, više puta godišnje ili infekcije traju dulje od uobičajenog, to može značiti da vaš imunološki sustav ne funkcionira kako treba. Uobičajeni znakovi su sinusitis, bronhitis ili upale uha. Imunološka slabost može biti primarna (od rođenja) ili sekundarna (npr. zbog lijekova). Liječničko testiranje može pomoći utvrditi uzrok.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
OSJETLJIVOST NA SUNCE Osobe s nekim autoimunim bolestima mogu jako reagirati na sunčeve UV zrake. Izloženost suncu može izazvati crvenilo, osip ili čak mjehuriće na koži. Kod bolesti poput lupusa, simptomi se često pogoršavaju nakon sunčanja. Zaštita kože visokim SPF‑om i izbjegavanje intenzivnog sunca mogu smanjiti simptome.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
TRNCI ILI UTRNULOST U RUKAMA I NOGAMA Ponekad imunološki sustav može oštetiti živce, što rezultira osjećajem trnaca ili utrnulosti. Ovo se može javiti u bolestima poput Guillain‑Barré sindroma ili drugih neuropatija. Simptomi mogu početi u nogama i širiti se prema gore. Ako osjećate progresivne neurološke simptome, hitno se obratite liječniku.
| Foto: Dreamstime
PROBLEMI S GUTANJEM Osjećaj kao da hrana zapinje u grlu ili bol pri gutanju može ukazivati na upalu jednjaka ili drugih mišića povezanih s gutanjem. Autoimuni procesi mogu oslabiti funkciju mišića ili uzrokovati oticanje tkiva. Simptomi mogu uključivati mučninu ili gušenje tijekom obroka. Ako se to često događa, važno je dijagnosticirati uzrok.
| Foto: Andrey Popov
NEOBJAŠNJENE PROMJENE TEŽINE Nepojasnjeni gubitak ili dobitak tjelesne težine može biti povezan s imunološkim disfunkcijama, uključujući bolesti štitnjače (hipo ili hipertireoza). Autoimuni upali mogu utjecati na metabolizam i hormonsku ravnotežu. Ako se težina mijenja bez promjene prehrane ili aktivnosti, to je znak koji ne treba zanemariti.
| Foto: 123RF
BIJELE MRLJE NA KOŽI Imunološki sustav može napadati stanice koje proizvode pigment (melanocite), što rezultira pojavljivanjem bijelih mrlja. Taj se fenomen naziva vitiligo i može zahvatiti bilo koji dio tijela. Ove promjene obično nisu bolne, ali mogu biti estetski izrazite. Dermatolog može pomoći s procjenom i mogućim tretmanima.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
ŽUTILO KOŽE I OČIJU Žuta boja kože ili bjeloočnica može biti znak žutice, što ukazuje na mogućnost da imunološki sustav napada stanice jetre. Autoimuni hepatitis je stanje u kojem imunološki sustav uzrokuje upalu i oštećenje jetre. To može dovesti do umora, tamne mokraće i svrbeža kože. Hitna obrada je potrebna ako se pojavi žutica.
| Foto: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio