Ako se itko razumije u stol za blagdane, to je Saša Šekoranja: Pogledajte ovaj top dizajn!

Ako se itko razumije u stol za blagdane, to je Saša Šekoranja: Pogledajte ovaj top dizajn!
Crveni stolnjaci, dramatičnost na salvetama, bogatstvo u nekoliko slojeva, mašta i toplina. Sve je to ispleo i sapleo u novu liniju Merle jedinstveni florist Šekoranja

Hrvatski premium brend damastnih stolnjaka i posteljina Merla udružio je snage s poznatim umjetnikom i flower artistom Sašom Šekoranjom u stvaranju prve zajedničke kolekcije, Merla by Saša Šekoranja, simbolično nazvane Puna vreća sreće. U središtu limitirane linije stolnjaka, nadstolnjaka, jastučića, salveta, posuđa i torbi nalazi se motiv nara, prepoznat kao znak radosti, obilja i topline predblagdanskog razdoblja.

