Recepti za krafne i trik naših baka kako da ne upiju masnoću

Vrlo je jednostavno, dodajte malo rakije u smjesu za krafne i to će spriječiti upijanje velikih količina masnoća tijekom prženja. Umjesto rakije možete staviti rum ili konjak, bitno je da u smjesi završi nešto alkohola. Također, pazite da je ulje vruće jer ako je temperatura previše niska, ulje će ulaziti u krafne. Pripazite i da ne stavite previše krafni odjednom u vruće ulje - to će sniziti ulju temperaturu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Valentina: Imam recept star 100 godina ispisan krasopisom za najmekše krafne, isprobajte ga | Video: KanalRi

Top 6 odličnih recepata za krafne:

Klasične krafne

Sastojci: 350 g oštroga brašna, 1/2 dl ulja, pola limuna, 10 g vanilin šećera, jaje, 50 g šećera u prahu, ulje za prženje, 50 g šećera, 5 g soli, 3 žumanjka, 2 dl mlijeka, 150 g marmelade, 1/3 dl rakije, kocka svježega kvasca

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Priprema: Kvasac razmrvite u malo mlakoga mlijeka, šećera i brašna. Načinite kvas i ostavite na toplome da uzraste. Pomiješajte brašno, ulje, šećer, malo soli, ribanu limunovu koricu, rakiju, vanilin šećer, jaje i žumanjke. Umiješajte kvas i preostalo toplo mlijeko. Miješajući načinite glatko tijesto te ga ostavite da opet uzraste.

Tijesto razvaljajte na 1 cm i ostavite oko 30 minuta. Oblikujte ga čašom ili prstenom. Pržite ih s jedne pa s druge strane, izvadite na ubrus i uz pomoć štrcaljke napunite.

Krafne od limuna

Sastojci:

*šalica od 240 ml

Za tijesto: 2 šalice brašna, 3/4 šalice šećera, 2 žličice praška za pecivo, 1 žličica soli, 3/4 šalice mlaćenice, 2 jaja, 2 žlice maslaca - rastopljenog, 1 žlica svježe iscijeđenog limunovog soka, 1/2 žličice ekstrakta limuna, 2 žlice izribane limunove korice

Za posipanje: 1/2 šalice šećera, 1 žlica limunove korice, 1/2 šalice otopljenog maslaca

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Priprema: Zagrijte pećnicu na 175 stupnjeva, a poseban protvan s kalupima za krafne premažite s malo ulja. Pomiješajte u jednoj posudi brašno, šećer, prašak za pecivo i sol, a u drugoj mlaćenicu, jaja, maslac, limunov sok, ekstrakt limuna i koricu limuna. Spojite polako te dvije smjese da dobijete glatko tijesto.

Potom ga stavite u slastičarsku špricu ili vrećicu za zamrzavanje kojoj ste odrezali jedan kut pa ga tako stavljajte u kalupe. Pecite 9 minuta pa ih izvadite i ohladite nekoliko minuta, a potom ih slažite na rešetku. Ponavljajte postupak dok sve krafne nisu gotove. Na kraju vrh svake krafne lagano umočite u otopljeni maslac pa u mješavinu šećera i limunove korice.

'Križanac' muffina i krafne

Sastojci:

*šalica od 2,4 dl

Za tijesto: 2 šalice brašna, 1 i 1/2 šalice kristalnog šećera, 2 žličice praška za pecivo, 1/2 žličice soli, 1 žličica mljevenog cimeta, 1 i 1/4 šalice mlijeka, 1 jaja, 2 žlice maslaca, rastopljenog, 2 žličice ekstrakta vanilije

Za posipanje: 3/4 šalice kristalnog šećera, 1 žličica mljevenog cimeta, 1/4 šalice maslaca, rastopljenog

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Priprema: Zagrijte pećnicu na 175 stupnjeva, a klasičan kalup za muffine premažite uljem. Ovaj desert možete raditi i kao minijaturne verzije muffina, no onda ih pecite kraće.

Napravite tijesto: umutite brašno, šećer, prašak za pecivo, sol i cimet, a u drugoj posudi mlijeko, jaje, otopljeni maslac i vaniliju. Ulijte to u smjesu sa suhim sastojcima i miješajte dok se sve ne sjedini, ne predugo.

Napunite smjesom kalup za muffine do 2/3 zapremine, jer će se tijesto dignuti. Pecite 20 do 22 minute (ili 12 do 14 minuta ako radite mini muffine). Kolač je gotov kad čačkalica kojom ste testirali sredinu muffina izađe čista. Ostavite ih da se u kalupu hlade nekih pet minuta pa ih izvadite i ostavite neka se ohlade do kraja.

U međuvremenu u zdjelici pomiješajte šećer i cimet pa ohlađene muffine umočite u otopljeni maslac i uvaljajte u šećer i cimet.

Džin-tonik krafne

Sastojci:

Za krafne: 500 g glatkog brašna, 2 jaja, 40 g svježeg kvasca, 50 g šećera i 1 žličica za kvasac, 80 g maslaca, 2 dcl toplog mlijeka i 3 žlice za kvasac, 1 dcl kiselog vrhnja, 4 žlice ruma, prstohvat soli, ribana korica jednog limuna ili naranče

Ostalo: 1 litra ulja za prženje (može i svinjska mast), pekmez za punjenje po izboru

Za glazuru: 4 žlice džina, 2 žlice tonika, 10 žlica šećera u prahu, 4 žličice soka od limuna

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Priprema: Zagrijte tri žlice mlijeka sa žličicom šećera tako da bude mlako pa u to izmrvite kvasac. Promiješajte kako bi se kvasac sjedinio s tekućinom pa sve pospite sa žlicom glatkog brašna i ostavite da se diže.

U međuvremenu u veliku posudu stavite brašno, pomiješajte ga sa suhim sastojcima (sol i šećer) pa napravite udubinu i uspite dignuti kvasac. Kuhačom ga umiješajte u brašno pa u smjesu dodajte mlako mlijeko, mlaki otopljeni maslac, vrhnje sobne temperature, jaja, rum i ribanu koricu limuna ili naranče.

U ovoj fazi možete posegnuti za mikserom ili tijesto izraditi ručno kuhačom, kako su to radile naše bake. Tijesto je gotovo kad smjesa postane glatka i sjajna. Tad ga pokrijte kuhinjskom krpom i ostavite na toplom mjestu da se diže sat vremena.

Potom ga istresite na pobrašnjenu površinu, pospite brašnom i razvaljajte na debljinu od nekih centimetar i pol. Tada uzmite okruglu modlicu veličine koju želite ili čašu tankog ruba pa je uronite u brašno i izrezujte oblike.

Napomena: Od ovog tijesta možete raditi i krafne s rupom koje se ne pune pekmezom, pa na njih stavite džin-tonik glazuru.

Kad ste gotovi s izrezivanjem oblika, ostavite ih neka se dižu pola sata. Nakon toga na red dolazi prženje. U veliki dublji lonac stavite ulje (ili mast) i zagrijte na visokoj temperaturi, a potom temperaturu smanjite na srednju jačinu. Polako spuštajte okrugle komade tijesta u vruće ulje pa pokrijte lonac poklopcem.

Donja strana budućih krafni je gotova kad poprimi zlatnu boju. Tada ih preokrenite kako bi i druga strana dobila podjednaku nijansu, ali kad ih okrenete više ne stavljajte poklopac.

Vadite ih na podlogu na koju ste stavili papirnate ubruse kako bi upili višak masnoće. Kad se ohlade punite ih pekmezom. U tome će vam pomoći slastičarska šprica ili vrećica sa dužim uskim nastavkom. Potom ih premažite glazurom.

Priprema glazure: Dobro promiješajte sve sastojke. Smjesa bi trebala biti gusta i ljepljiva. Žlicom je stavljajte na krafne i razvucite po površini tako da dobijete tanki sloj glazure.

Krafne s tijestom od jagoda

Sastojci: Neslani maslac, biljno ulje, 3/4 šalice šećera, 2 jaja, ekstrakt vanilije, mlijekom višenamjensko brašno, prašak za pecivo, sol, zamrznute jagode

Za glazuru: šećer u prahu, mlijeko

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Priprema: Zagrijte pećnicu na 175 stupnjeva Celzijevih. Poprskajte posude za krafne s neprianjajućim sprejem za pečenje. U veliku posudu za miješanje dodajte brašno, prašak za pecivo i sol. Miješajte da se sjedini i ostavite smjesu sa strane.

U posebnu posudu dodajte mlijeko, ulje, šećer, jaje, maslac i vaniliju. Miješajte dok se potpuno ne sjedini. Dodajte suhe sastojke u mokre. Zatim dodajte boju za hranu (nije obavezno). Miješajte dok se ne sjedini. Dodajte otopljene jagode i umiješajte u tijesto. Žlicom dodajte tijesto u posudu za krafne. Pecite 9-10 minuta dok čačkalica ne izađe čista. Ostavite da se ohlade 10 minuta.

U srednje velikoj posudi umutite šećer u prahu i mlijeko. Stavite komad folije ispod rešetke s krafnama kako biste lijepo raspršili glazuru. Izlijte glazuru iz posude na krafne.

Finske krafnice

Sastojci: 2 žlice šećera, žličica soli, 2 jaja, kora limuna, šalica (od 2 dl) punomasnog mlijeka, 2 šalice brašna, ulje za prženje, šećer u prahu, vrećica za zamrzavanje

Priprema: Zagrijte oko 2 prsta ulja u tavi na temperaturu od 175°C. U zdjeli umutite šećer, sol, jaja i koru limuna. Zatim naizmjenice dodajte mlijeko i brašno miješajući dok smjesa ne postane glatka, a sastojke potrošite.

Vrećicu za zamrzavanje napunite smjesom i odrežite joj vrh. Pažljivo istiskujte smjesu u ulje radeći krugove. Pržite dok ne pozlati i zatim okrenite na drugu stranu. Izvadite na papirnati ručnik. Kad se kolači ohlade, pospite ih šećerom u prahu.