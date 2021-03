Pandemija korona virusa donijela je lani poteškoće u provedbi niza preventivnih zdravstvenih programa, neki od njih bili su prekinuti određeno vrijeme, da bi se tek najesen ponovo počeo uspostavljati novi ritam. Tako je lani, u ožujku, prema uputama iz Ministarstva zdravstva isprva zaustavljeno i pozivanje osoba temeljem Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka debelog crijeva i samo su se još obavljale kolonoskopije koje su prethodno već bile dogovorene, kaže prof. dr. sc. Nataša Antoljak, voditeljica odjela za prevenciju nezaraznih bolesti u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

Povod za razgovor je činjenica da je ožujak mjesec borbe protiv raka debelog crijeva, te činjenica da odaziv pacijenata na pozivne preglede ranijih godina nije bio u skladu s očekivanjima, a riječ je o jednom od najčešćih uzročnika smrti od karcinoma u svijetu. U Hrvatskoj je to drugi uzrok smrtnosti od zloćudnih novotvorina, u muškaraca iza raka pluća, a u žena je 2019. godine po prvi puta bio ispred raka dojke. U ukupnom broju novooboljelih od raka, oko 15 posto muškaraca i 13 posto žena oboli upravo od raka debelog crijeva.

- Vrlo je važno istaknuti da ova vrsta raka ne boli, te osoba ne pokazuje znakove bolesti i misli da je zdrava, tako da apeliram da se, bez obzira na to što nemate nikakve simptome i mislite da je sve u redu, ipak odazovete i pošaljete uzorak stolice na kartonima koji su priloženi uz kuvertu – ističe dr. Antoljak.

- Program probira za rano otkrivanje raka debelog crijeva provodi se od 2008. godine, a organiziran je tako da se osobama u dobi 50-74 godine svako dvije godine na kućne adrese šalje poziv za sudjelovanje u testiranju stolice na oku nevidljivu krv. Pozivom su obuhvaćene zdravi muškarci i žene koji ne boluju i ne liječe se od raka debelog crijeva. Nakon potpisivanja suglasnosti, oni na kućne adrese dobivaju testove s uputama za trodnevno uzorkovanje stolice, koje zatim u posebnom pakiranju u kuverti s plaćenim odgovorom šalju na adresu županijskih zavoda za javno zdravstvo, gdje se testovi obrađuju – pojašnjava dr. Marija Mašanović, koordinatorica programa za Dubrovačko-neretvansku županiju.

Djelatnici Zavoda nakon toga kontaktiraju osobe s pozitivnim testom i šalju im poziv s datumom i terminom za kolonoskopski pregled, s uputama za pripremu.

- Pojava krvi u stolici može biti znak za uzbunu. Međutim, ne mora odmah značiti prisutnost raka. Razlozi pojave krvi javljaju se ovisno o dijelu probavnog sustava koji je zahvaćen: hemoroidi, fisure (raspukline sluznice anusa), divertikuloze, polipi (izrasline na sluznici crijeva), upalne bolesti crijeva (ulcerozni kolitis, Chronova bolest), čirevi u gornjim dijelovima probavnog sustava (želudac, dvanaesterac) i slično – dodaje dr. Mašanović.

Kod onih s pozitivnim nalazom testa, upravo kolonoskopija otkriva promjene u crijevima kao mogući izvor krvi koja nije bila oku vidljiva.

- To je dijagnostička i terapijska metoda kojom se pregleda sluznica debelog crijeva cjevastim instrumentom s optikom, kojim se ulazi kroz stražnje crijevo. Ukoliko se nađe sumnjiva promjena ona se tim postupkom uzme i pošalje na patohistološku obradu, kojom se potvrdi ili negira prisustvo zloćudne promjene. Pregled nije bezbolan, ali se može olakšati te brže i kvalitetnije obaviti ukoliko se osoba pridržava dijetetskih uputa te uz laksativ dobro očisti debelo crijevo. Upravo je temelj kvalitetno obavljene kolonoskopije dobra očišćenost sluznice debelog crijeva – pojašnjava sugovornica.

Kod većine onih kod kojih se bolest otkrije u uznapredovaloj fazi zapravo i nema nekih izraženih simptoma. Zabrinuti se, prije svega, treba ako se utvrdi slabokrvnost koja se ne može objasniti nedostacima u prehrani, ili nekom drugom bolešću.

- Među simptomima zbog kojih treba posjetiti liječnika su i promjene u ritmu pražnjenja crijeva, bolovi u trbuhu, te manifestno krvarenje ili okultno krvarenje – kaže dr. Ana Petrić, koordinatorica Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva za Zadarsku županiju. Dakle, ako primijetite očiti trag krvi u stolici, ali i promjenu boje stolice koja može upućivati na tragove krvi (dakle, ako je stolica tamnija).

Procjene pokazuju da bolesnici kod kojih se bolest otkrije rano, u stadiju I, imaju šanse za preživljavanje od 90 posto, u usporedbi sa samo 10 posto preživjelih kada se bolest otkrije u fazi IV. Kako nema bolova ni nekih izrazitih simptoma u početku, rak debelog crijeva se relativno sporo razvija tijekom razdoblja od osam do deset godina i kod većine bolesnika i dalje se otkriva u kasnim fazama - III i IV – najčešće kada pacijenti zbog pojave krvi u stolici, ili neugodnih zatvora, dođu na pregled, uz sumnju da imaju problema s hemeroidima.

Valja naglasiti da se Nacionalni program provodi od 2008. godine, podijeljen je u pet ciklusa i ovaj koji se sada provodi je četvrti i obuhvaća osobe rođene između 1945.-1969. godine, a odaziv je ispod očekivanja. Ovisno o ciklusu, u Zadarskoj županiji odaziv se kreće od 18 do 26 posto, ovisno o ciklusu, kaže dr. Petrić.

- U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u ovom ciklusu (2018-2020.) pozvane su 39.562 osobe. Odaziv na testiranje stolice na oku nevidljivu krv nije zadovoljavajući i kreće se oko 16 posto. Uglavnom se odazivaju osobe s brojnim komorbiditetima i tegobama od prije i oni koji imaju naviku redovitog obavljanja preventivnih pregleda – kaže dr. Mašanović. Nažalost, slični postotci odaziva bilježe se i u ostatku Hrvatske.

Naše sugovornice ističu kako je jedan od problema zbog kojeg su kolonoskopije bile usporene činjenica da se od pacijenata traži da donesu i negativan PCR brisa ždrijela na Covid 19, ne stariji od 48 sati. To je za pretragu koja zahtijeva pripremu (dijetu i čišćenje crijeva) bilo nemoguće, kaže dr. Antoljak te dodaje kako je lani bilo problema i za neke druge pretrage, s obzirom na povećanja broja testiranih osoba, početak sezone i putovanja.

- No, nakon toga su se kolonoskopije nastavile i cjelokupni zastoj od oko 500 kolonoskopija u međuvremenu je riješen, te su gotovo svi obavili potrebnu pretragu – ističe liječnica. Tako je pozivni ciklus čiji su pregledi trebali završiti u prosincu prošle godine ipak produljen na ovu i njegov se završetak očekuje do uskrsnih blagdana. Do sada je u okviru ovog ciklusa bilo 6311 bolesnika pozitivnih na okultnu krv u stolici i dogovoreni su termini, te se obavljaju kolonoskopije za njih 5487, dakle za oko 87 posto pozvanih – kaže dr. Antoljak.

- Na kraju je sve išlo relativno zadovoljavajućim tempom, osim što je znatno manji broj termina kolonoskopija bio osiguran u pojedinim bolnicama u Zagrebu, dakle za bolesnike iz Zagreba i Zagrebačke županije, te je ta pretraga potpuno obustavljena u KB Dubrava. Dodatan veliki problem je nemogućnost nastavka rada bolnice u Sisku nakon potresa u prosincu, što je opteretilo zagrebačke bolnice – pojašnjava dr. Antoljak.

A poseban je izazov bila činjenica da je pozivanje u potresom pogođenim područjima – uključujući i Zagreb s okolicom – bilo dosta otežano, jer dosta ljudi ne živi na svojim adresama nego u privremenom smještaju. To se posebno odnosi na stanovnike Sisačko-moslavačke županije, za koje posebno vrijedi poziv da kuverte s uzorkom vrate, kako bi se mogao obaviti probir onih koji trebaju obaviti kolonoskopiju – dodaje sugovornica.

Također, svi građani rođeni između 1945. i 1969. godine, koji se nisu odazvali pozivu u vrijeme kada su bili pozvani, ili ga možda nisu dobili, mogu se javiti u županijski Zavod za javno zdravstvo, kako bi obavili pregled.

Ako postoji obiteljska anamneza, pregledavajte se češće.

- Program ranog probira namijenjen je osobama prosječnog rizika i onima bez ikakvih simptoma, dok se osobe s povećanim rizikom moraju držati posebnih pravila, početak probira u ranijoj dobi, ili češći intervali probira – ističe dr. Ana Petrić, koordinatorica Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva za Zadarsku županiju.

Među onima koji se trebaju testirati ranije su, na primjer, osobe čiji su roditelji ili bliski rođaci imali karcinom debelog crijeva, kojima se preporučuje da započnu s kolonoskopijama već nakon 20. godine života i obave taj pregled svakih 3 do 5 godina, odnosno da svake godine obave testiranje na skriveno krvarenje. To su i osobe koje su imale polipe na crijevima koji su odstranjeni. Naime, oko 90 posto raka debelog crijeva nastaje upravo od polipa.

- Rizik od razvoja raka debelog crijeva znatno raste nakon 40. godine života, a 90 posto svih karcinoma otkrije se u osoba starijih od 50 godina. Uz nasljeđe, u rizike još spadaju osobna ili obiteljska anamneza kolorektalnog karcinoma i/ili polipa, ili osobna anamneza upalne bolesti crijeva. Rizik se povećava ako je vaša prehrana bogata masnoćama s visokim sadržajem kolesterola, ako konzumirate velike količine crvenog mesa u prehrani, mnogo rafiniranih ugljikohidrata i malo vlakana, te ako je prehrana siromašna voćem i povrćem. Prekomjerna tjelesna težina i debljina također su jedan od rizika, kao i šećerna bolest, opstipacija, pušenje, konzumiranje alkohola i tjelesna neaktivnost – upozorava sugovornica.

Blagi porast broja otkrivenih i blagi pad broja umrlih

U 2017. godini rak debelog crijeva je otkriven u 3659 osoba, što je nešto veći apsolutni broj u odnosu na 2016. (3575 novooboljelih). Gruba stopa smrtnosti je 107,7/100.000, odnosno standardizirana stopa iznosi 51,4/100.000 stanovnika. U 2019. godini od te bolesti umrlo je 2095 ljudi, što je nešto niži apsolutni broj u odnosu na 2018., kad ih je umrlo 2240. No, još je prerano govoriti o tome može li se to povezati s Nacionalnim programom ranog otkrivanja, s obzirom na to da još nemamo dovršen registar pregleda provedenih tijekom njega, doznajemo u HZJZ.