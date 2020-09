Ako ste se privremeno razdvojili od partnera ovih 5 savjeta će vam pomoći da obnovite vezu

<p>Ako ste se vi i vaš partner odlučili razdvojiti na neko vrijeme radi popravljanja problema u vezi, trebate znati jedno: Ako ne radite zajedno na tim problemima, nemojte očekivati ​​promjene.</p><p>Nakon određenog vremena, kada odlučite da je vrijeme da opet budete skupa, ukoliko niste napravili promjene u vašoj vezi, vaša veza će biti ista kao i prije. Razdvajanje je u dosta situacija samo razdvajanje, ono ne uključuje iscjeljivanje.</p><p>Od jednog i od drugog partnera se traži predanost i da daju cijelog sebe. Primjerice, ako samo jedna osoba u vezi daje cijelog sebe, a za ovu drugu je 'gotovo' ili ne zna što želi i kako nastaviti, vjerujte, nema potrebe da se vraćate na staro Za ljubav je potrebno uvijek dvoje.</p><p>Za početak, morate shvatiti da je svaki sukob u vezi dobrodošao. Zašto? To je prilika za rast i za zrelost kako biste mogli cvjetati, proširiti horizonte i napredovati.</p><p>Sukobi su dio svakog odnosa i potpuno su normalni, baš kao što je prehlada dio ljudskog iskustva. Način na koji pristupate i funkcionirate u vezi može pomaknuti odnos prema naprijed i obnoviti vašu vezu.</p><p><strong>Evo 5 savjeta za ponovno ujedinjenje para nakon privremenog prekida:</strong></p><h2>1. Potražite stručnu pomoć</h2><p>Privremeni prekid i razdvajanje može pružiti drugačiju perspektivu. </p><p>Naučiti pregovarati o razlikama i razumjeti njihovo podrijetlo zahtijeva kvalificiranog stručnjaka koji vam može pomoći u ponovnom povezivanju. Ako ne znate kako bi sami riješili problem, stručne osobe imaju sve vještine koje su potrebne parovima u krizi.</p><p>Važno je odabrati terapeuta koji je visoko obučen i iskusan. Za to su potrebna istraživanja, vrijeme i trud.</p><p>Što više vremena uložite u potragu za pravim terapeutom, to će vaš rezultat biti uspješniji. Preporuke potražite od onih koji su postigli uspjeh sa svojom terapijom. </p><p>Trebate odabrati nekoga s pravim iskustvom i dobrim recenzijama. Isto je s načinom na koji ste odabrali svog stomatologa, liječnika ili financijskog savjetnika.</p><p>Zapamtite: Savjetovanje za parove je jeftinije od razvoda!</p><h2>2. Budite strpljivi</h2><p>Baš kao što je bilo potrebno vrijeme da se vaši odnosi pogoršaju, tako je potrebno i vrijeme za 'čišćenje' prostora u kojem oboje živite. Cilj je stvoriti i održati prostor kakav je bio nekada kada ste tek krenuli.</p><p>Sjećate se kako biste gledali jedno u drugo otvorenog srca i toplih očiju, željni osjećaja i dodira?</p><p>Što je pošlo po zlu? Kako ste prešli iz raja u pakao?</p><p>Vjerojatno niste ni primijetili ili se sjetili koraka koji su vas izveli na pogrešan put. To nije bio nagli prijelaz. S vremenom ste se razdvojili zbog određenih stvari, nadajući se da će razdvajanje vratiti izgubljeni raj.</p><p>Probajte otkriti kada je sve krenulo po zlo i razmisliti o tome kako biste sve te stvari promijenili, kako biste sad postupali u vezi i vidite ima li budućnosti za dalje.</p><h2>3. Budite znatiželjni</h2><p>Sjećate li se kad ste bili samo dijete širokog osmijeha? Sjećate li se kako vas je svijet fascinirao? Sjećate li se kada ste prvi put probali pizzu?</p><p>To je vrsta znatiželje i čuda koja vam je sada potrebna. Vašoj vezi morate pristupiti s istim osjećajem znatiželje i čuđenja. Izazov je gledati kako se složeni slojevi vašeg odnosa razvijaju..</p><p>Osjećaj čuđenja pojavit će se kada oboje vidite drugačije 'lice svog partnera' i prvi put, ponovno, naučite njihov jezik i naučite ih gledati novim očima.</p><h2>4. Budite otvoreni, iskreni i prisutni</h2><p>Često je naš prirodni odgovor korištenje obrambenih mehanizama koje smo naučili iz prošlih iskustava.</p><p>Svi znamo da je iskrenost najbolja politika.</p><p>Da biste mogli ne braniti svoje ponašanje izvinjavajući se ili okrivljavajući nekoga ili nešto treće, potrebna je zrelost, hrabrost i pažljivost.</p><p>Kao odrasli, previše lako upadamo u stare navike koje nam više ne služe u odnosima. Otvorenost za trajne mogućnosti dio je odrastanja. Ostati zaglavljeni u starim navikama, idejama i uvjerenjima samo nas čini tvrdoglavima i zatvorenima.</p><p>Ova ponašanja narušavaju zdrave, zrele odnose. Otvorenost omogućava osobni rast i razvoj.</p><p>Naučite kako slušati i razumjeti partnera bez izazivanja. To vam može pružiti perspektivu druge osobe, što potiče intimnost.</p><p>Većina parova ne zna kako biti prisutan već su u 90 posto vremena odsutni u vezi. Kad naučite 'umijeće prisutnosti', komunikacija je moguća.</p><p>Mnogo parova ne zna učinkovito komunicirati. Za njih je važnije da budu u pravu, nego da budu sretni. Ono što je isto vrlo bitno kod prisutnosti oba partnera, a može se vježbati kod kuće ili bilo gdje, je pogled oči u oči. Prvo gledajte jedan drugom u oči, nemojte komunicirati. Otvorite srce i dušu, fokusirajte se na suštinu svog partnera i osjetite kolika je vaša ljubav. Tako ćete otkriti je li vaša ljubav još jaka ili više nije kao prije.</p><h2>5. Naučite nove principe i rituale kako biste održali svoju vezu</h2><p>Nakon što par nauči umijeće prisutnosti, prelazi na nove principe i rituale kako bi se razumjeli na najdubljoj razini intimnosti. To se očituje u empatiji, nečemu što je davno zaboravljeno nakon što se veza počela raspadati.</p><p>Postati empatični jedni prema drugima omogućuje suosjećanje i razumijevanje zašto su stvari takve kakve jesu. Nema krivice ili presude - samo prihvaćanje.</p><p>Naša iskustva iz ranog djetinjstva oblikuju naša uvjerenja i ponašanja. Empatija odlaže kritiku i prosuđivanje, stvarajući sigurnu privrženost.</p><p>Većina problema koji onečišćuju prostor nastaju zbog prošlih rana koje se nesvjesno nose u novi odnos, piše <a href="https://www.yourtango.com/experts/joane-childs/tips-couples-reuniting-after-trial-separation" target="_blank">Your Tango.</a></p>