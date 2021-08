Najgora noćna mora svakog roditelja je da na javnom mjestu izgubi dijete, ili još gore, da ga netko otme. Ako izgubite iz vida svoje najmlađe, čak i na nekoliko sekundi, to može biti zastrašujuće.

POGLEDAJTE VIDEO: Savjeti za bezbrižan odmor na plaži

Mnogi će roditelji to doživjeti makar jedanput u životu, no jedna mama je na TikToku podijelila savjete koji će vam u takvim situacijama olakšati i ubrzati potragu, a možda i prevagnuti u trenucima kada je riječ o životu i smrti, piše Mirror.

- Ako vam dijete ikad nestane na javnom mjestu, imajte na umu da se to može dogoditi i najboljim roditeljima - započinje mama Jess svoj video.

- Ako ste u zabavnom parku, ZOO vrtu, trgovačkom centru, bilo gdje, i osvrnete se te ustanovite da više ne vidite svoje dijete, želite ih što glasnije početi tražiti. Nemojte ih tražiti tiho - nastavlja ona objašnjavajući kako je u toj situaciji dobro glasno izvikivati djetetov opis.

- To će zvučati ovako: Tražim dječaka u dobi od pet godina, kratke međe kose, smeđih očiju, bijelac, nosi crvenu majicu Nike i crne kratke hlače. I to ćete ponavljati bez prestanka dok ga tražite - savjetuje Jess.

- Time ste stvorili mogućnost da će ljudi oko vas tražiti vaše dijete po opisu, a neće gledati u vas dok unezvijereno tražite. U najboljem slučaju netko će pronaći dijete i vratiti vam ga - nastavila je Jess.

Ipak, ako je riječ o gorem scenariju i netko upravo odlazi sa vašim djetetom u rukama, vrlo je vjerojatno da će pustiti mališana jer ne želi privlačiti pažnju sa sebe.

- Možda ćete se osjećati blesavo dok to radite, no imajte na umu da je bolje osjećati nelagodu nego žaliti - zaključila je ona kazavši da možda nije riječ o prirodnom instinktu, no svakako je dobro poslušati njezin savjet.