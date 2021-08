Pojedina djeca se boje da ih ostavljate i da se nećete vratiti po njih, ili se pak plaše starije školske djece koju ne poznaju. No ova je, kao i lanjska godina, prilično specifična. Zbog pandemije dio roditelja je radio od kuće i možda tek sada mališani prvi put ulaze u vrtić.

POGLEDAJTE VIDEO: Vježbe disanja za smirenje

S druge strane, oni koji polaze u prvi razred osnovne škole, možda neće imati uobičajenu proslavu ni doček kakav obično organiziraju za prvašiće.

Još nisu jasne ni preporuke Stožera o početku nastave, pa se ne zna hoće li u novu školsku godinu djeca uploviti na daljinu ili će se susresti na školskim hodnicima.

Maske i dalje ostaju važan dio opreme koji im pomaže da budu sigurniji. Ni roditeljima nije lako zbog svega toga, no postoje načini kako možete utjecati na dječje raspoloženje i ublažiti im tjeskobu koju možda osjećaju.

Razgovarajte o školi

Prije polaska u prvi razred mališanima je dobro prije prvog dana nastave približiti pojam škole - odvesti ih i pokazati im školu, možda prošetati po školskom dvorištu. Naime, to djeci olakšava iskustvo i mališani mogu vizualizirati što ih čeka kad dođu u školu. No zbog pandemije neke aktivnosti više nisu moguće. Ipak, to ne znači da ne možete pomoći svom djetetu.

- Što više prilika dijete ima za razgovor o školi, to će iskustvo biti manje čudno i zastrašujuće - objašnjava dječja psihologinja dr. Abigail Gewirtz.

Kaže da djeci valja objasniti kako će izgledati prvi dan, a ako ne mogu fizički doći do škole i upoznati razrednicu, preporučuje im da dogovore video poziv kako bi se upoznali.

Ako ne možete ući u učionicu prije početka nastave, zamolite razrednicu da vam pošalje snimku razreda ili nekoliko fotografija. Dijete može vidjeti gdje će sjediti, kako izgleda učionica i slično. Ili pokušajte dogovoriti sa razrednicom video izlet za sve učenike.

Uvježbajte rutu

Ako će dijete u školu putovati autobusom, možete češće šetati sa mališanom do autobusne stanice. Ako će više djece iz susjedstva putovati na isti način, pozovite ih da vam se pridruže kako bi djeca znala sa kim će se družiti prvog dana škole. Ako ih vozite do škole ili pješače, provezite se nekoliko puta rutom do škole ili propješačite zajedno. Tako će si djeca moći vizualizirati put do škole i što ih čeka prvog dana.

Stvorite rituale

Kako će djeca svakodnevno činiti neke male stvari, već sada od njih stvorite rituale. Primjerice, možete uvježbati kako će izgledati priprema gableca ili sendviča koje dijete nosi u školu. Dopustite mališanima da sami odaberu zabavne uzorke maski koje žele nositi ili razgovarajte sa djecom o odjeći koju bi voljeli odjenuti prvih dana. Možete tu odjeću staviti u poseban dio ormara kako bi im bila dostupna prvog dana.

Sve što možete učiniti kako biste demistificirali iskustvo polaska u školu ili vrtić djeci će olakšati iskustvo i pomoći im da se osjećaju bolje, ili makar manje tjeskobno.

Budite otvoreni oko toga što ih očekuje

U normalnim uvjetima mogli biste djeci objasniti što ih čeka prvih tjedana i mjeseci jer je raspored obično bio uvijek isti. No ove, kao i prošle godine, možda će neke škole raditi samo na daljinu ili će ka tjedan dana djeca dolaziti na nastavu u školu, a drugi tjedan će učiti od kuće. Možda će pojedina djeca ili nastavnici izostati jer će biti u samoizolaciji. No to što nemate sve odgovore i ne znate kako će se situacija razvijati, ne znači da ne trebate o svemu razgovarati.

- Djeci je važno znati koji nam je plan. Ako ne znamo cijeli plan, recite im one dijelove koji su vam poznati i koje znate - savjetuje Gewirtz.

Budite vrlo jasni oko toga što očekujete i svakako nemojte omogućiti djeci da izostaju iz škole zbog tjeskobe.

- Ključ razumijevanja tjeskobe leži u činjenici da, kad imate nešto što uzrokuje tjeskobu, izbjegavanjem samo pojačavate taj osjećaj. Isprva se dobro osjećate zbog izbjegavanja, no time samo dodatno otežavate neizbježan trenutak suočavanja - pojasnila je psihologinja.

To znači da, ukoliko djeci dopustite da zbog tjeskobe izostanu tri dana iz škole, četvrti dan će im pasti daleko teže nego onaj prvi. Umjesto toga, radije ih saslušajte i popričajte o njihovim osjećajima te im omogućite razvoj strategija koje će im pomoći da se nose sa situacijom. Pitajte ih što misle da bi im moglo pomoći u smanjenju osjećaja tjeskobe, pa vježbajte sa njima tehnike opuštanja, dubokog disanja ili stiskanja loptice za stres. Ili razgovarajte sa njima kako misle da bi im nastavnik mogao pomoći, primjerice, posjetom kutka za umirenje u učionici.

I starija djeca osjećaju tjeskobu

Često se usredotočimo samo na malu djecu kad je riječ o tjeskobi zbog odlaska u školu, no zaboravljamo na stariju djeca u osnovnoj ili srednjoj školi, pa čak i na studente koji također osjećaju stres. Nisu dugo vidjeli prijatelje i možda su se svi zajedno zbog pandemije i cijele situacije malo povukli u sebe. Možda nastava počinje u drugoj učionici ili čak drugoj zgradi, pa nisu sigurni što očekivati. Zato je važno primijetiti znakove koji ukazuju na to da im je teško.

- Prepoznajte simptome. Primjerice, ako djeca imaju teškoća sa spavanjem, umorni su tijekom jutra ili ih noću bude noćne more, onda je riječ o tjeskobi. Neka djeca su sposobna izraziti svoju tjeskobu, a druga to ne znaju. Također, dio djece može biti mrzovoljniji nego inače - pojašnjava psihologinja.

Bez obzira na to spominju li djeca početak školske godine, vi biste svakako trebali potegnuti to pitanje. Razgovarajte o školi tijekom večere ili šetnje. Pitajte ih što misle kako će im biti i prihvatite da im se pod ovim okolnostima pomalo čudno uploviti u školsku godinu sa toliko nepoznanica. Ako ste svjesni da su tjeskobni, pomozite im smisliti kako se nositi sa tim osjećajem, piše Lifehacker.

Pripazite na svoj stres

U trenutku kada s djecom vodite takve razgovore, trebali biste biti dobro raspoloženi i neopterećeni.

- Uvijek kažem da djeca vide svijet kroz mjehurić koji su stvorile njihove obitelji. Ako su roditelji pod stresom, i djeca će biti pod stresom - zaključila je Gewirtz.