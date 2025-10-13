Alpha roditeljstvo: Dođite na besplatnu konferenciju za moderne roditelje

Obavijesti

Vodeći stručnjaci otkrit će tajne modernog roditeljstva i ponuditi alate za bolji odgoj djece. Ne propustite priliku za unapređenje svojih vještina u malo drugačijim vremenima

U vremenu kada se roditelji suočavaju s brojnim izazovima u odgoju, dolazi konferencija koja donosi odgovore, rješenja i podršku – Alpha roditeljstvo 2025. Ova jedinstvena konferencija okuplja vodeće stručnjake iz područja odgoja, obrazovanja i razvoja djeteta kako bi roditeljima i odgajateljima ponudila korisne alate i tehnike za kvalitetnije roditeljstvo. Cilj edukacije je pokazati roditeljima da nisu sami, ukazati im da se i ostali roditelji preispituju i potvrditi im kako rade najbolje što mogu. Alpha roditeljstvo mjesto je podrške i razumijevanja, ali i edukacije o novim generacijama djece, s alatima i odgovorima na pitanje, kako se nositi s izazovima modernog roditeljstva?

Što vas očekuje?

UVODNO PREDAVANJE: IZAZOVI MODERNOG RODITELJSTVA - Irena Šulentić, prof.ped., ravnateljica dječjeg vrtića, Daruvar 

Roditeljstvo u današnjem vremenu nosi brojne izazove – od tehnoloških utjecaja do novih metoda odgoja. Irena Šulentić otkrit će kako današnji svijet mijenja našu djecu i nas te koje su posljedice tih promjena.

PANEL DISKUSIJA: ŠTO KADA MISLIM DA NISAM DOBAR RODITELJ?

Interaktivna radionica, predavači i publika. Svi se roditelji često preispituju jesu li dovoljno dobri roditelji. Ova panel diskusija pružit će priliku za otvoreni dijalog sa stručnjacima i drugim roditeljima kako bi se razmijenila iskustva i pronašla rješenja za svakodnevne roditeljske izazove. 

Foto: PROMO

RADIONICA: KAKO UMIRITI DIJETE I GRADITI NJEGOV FOKUS?

Mirno i fokusirano dijete? Da, moguće je! Ova radionica donosi inovativne metode koje pomažu djeci razviti unutarnji mir i koncentraciju kroz jednostavne, ali učinkovite tehnike. Učiti ćemo zajedno kako umiriti sebe i kako umiriti dijete.

PREDAVANJE: PREHRAMBENI IZAZOVI SUVREMENOG DJETETA - Ivona Grilec, nutricionistica

Kako današnji tempo života, industrijska hrana i digitalne navike utječu na prehranu i zdravlje djece. Kroz praktične savjete i primjere, sudionici će naučiti kako potaknuti zdrave prehrambene obrasce i izbjeći najčešće zamke modernog odrastanja. 

PREDAVANJE: ULOGA IGRE U ODRASTANJU - Jasmina Cerovac, mag.praesc.edu

Igra nije samo zabava – ona je ključan alat za djetetov emocionalni i intelektualni razvoj. Jasmina Cerovac podijelit će kako kroz igru jačati djetetove vještine i povezanost s roditeljima i zašto je važno da se djeca igraju, svaki dan.

Foto: PROMO

PREDAVANJE: KAKO RAZVIJATI DJETETOVU INTELIGENCIJU KROZ SPORT I POKRET? - Bojana Kukec magistar kineziologije

Kroz igru, pokret i sport, djeca ne razvijaju samo motoričke sposobnosti, već i koncentraciju, emocionalnu stabilnost, samopouzdanje i socijalne vještine. Sudionici će saznati kako odabrati aktivnosti koje potiču cjelovit razvoj djeteta i kako pokret može postati ključni alat u učenju i odrastanju.

Zašto sudjelovati?

Roditeljstvo je putovanje puno ljubavi, ali i izazova, a često i sumnji. Svaki roditelj želi najbolje za svoje dijete, no u današnjem svijetu prepunom informacija, savjeta i očekivanja, lako se izgubiti. Konferencija Alpha roditeljstvo nastoji pružiti toplinu, razumijevanje i stručnu podršku svima koji žele ojačati roditeljske vještine, pronaći sigurnost u vlastitim odlukama i stvoriti dublju povezanost sa svojom djecom. 

Ova konferencija nije samo prilika za učenje, već i mjesto gdje roditelji mogu podijeliti iskustva, pronaći inspiraciju i osnažiti se u svojoj najvažnijoj ulozi. Kroz predavanja i interaktivne radionice, stručnjaci će ponuditi korisne smjernice, ali i podsjetiti da savršenstvo nije cilj – već svjesno, prisutno i ljubavlju ispunjeno roditeljstvo.

Ne propustite priliku za nadogradnju roditeljskih vještina i dublje razumijevanje odgoja u modernom svijetu! Rezervirajte svoje mjesto već danas, jer broj mjesta je ograničen.

Konferencija će biti 18.listopada u Proizvodnom parku Torpedo, ulica Milana Barača 60u Rijeci.

Ulaz je besplatan uz obaveznu prijavu putem linka: https://forms.gle/WNWeNqw5t6DGhssD7.

