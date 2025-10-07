Obavijesti

MOGUĆE JE

Dvostruki izazov za roditelje: Kako preživjeti s dvoje djece mlađe od dvije godine?

Dvostruki izazov za roditelje: Kako preživjeti s dvoje djece mlađe od dvije godine?
Foto: 123RF

Ako dijete tijekom trudnoće nije pokazivalo osobit interes za vašu bebu u trbuhu, ipak vrijedi pokušati ga pripremiti na dolazak novog člana obitelji

Tek što ste se privikli na brigu o jednom malom biću, pred vratima je drugo i odjednom se nalazite usred najveće životne akrobacije. Iako bliska dobna razlika između djece ima svojih čari, svakodnevica s dvoje djece mlađe od dvije godine može biti iscrpljujuća.

Sarah Campus, osnivačica platforme LDN Mums Fitness i majka troje djece mlađe od sedam godina, iz svog iskustva donosi savjete kako sačuvati prisebnost i održati zadovoljstvo oboje mališana.

Beba koja plače
Foto: Pixabay/Prijatelji životinja

Priprema starijeg djeteta prije dolaska bebe

Prije dolaska novorođenčeta potičite svoje starije dijete na samostalnu igru. 

- Naviknite ih na kratke periode igre s igračkama, slikovnicama ili sigurnim aktivnostima bez vaše prisutnosti. To će povećati njihovo samopouzdanje, ali i vaše te im pomoći da se lakše snađu dok dojite, previjate ili uspavljujete bebu - savjetuje Sarah.

Vježbajte i kratko čekanje: recite djetetu „samo trenutak, odmah se vraćam” i zatim ga pohvalite za strpljenje. Time ga pripremate za situacije kada potrebe novorođenčeta moraju biti na prvom mjestu.

Starije dijete možete uključiti u male zadatke, donošenje maramica, spremanje igračaka ili biranje priče za čitanje.

- To gradi osjećaj odgovornosti i smanjuje ljubomoru jer se dijete osjeća uključeno u brigu o bebi - objašnjava.

Samostalne vještine poput penjanja u hranilicu, korištenja žlice ili spremanja vlastitih igračaka također oslobađaju vaše ruke kad ste zauzeti novorođenčetom.

Ritam i rutine su vaši saveznici

Uoči dolaska bebe ključno je uspostaviti dosljednu rutinu spavanja kod starijeg djeteta. Predvidljivi obrasci drijemanja i odlaska na spavanje mogu pomoći da mališan bude odmorniji, pa samim time manje sklon izljevima emocija kad novorođenče zahtijeva vašu pažnju u neobična doba dana i noći.

Ako dijete tijekom trudnoće nije pokazivalo osobit interes za vašu bebu u trbuhu, ipak vrijedi pokušati ga pripremiti na dolazak novog člana obitelji.

- O novoj bebi razgovarajte jednostavnim, primjerenim riječima, primjerice ‘beba će trebati puno maženja i mlijeka’ i čitajte slikovnice o postajanju starijim bratom ili sestrom. Uključite dijete u pripreme, dopustite mu da odabere dekicu, igračku ili odjevni predmet za bebu. Tako dobiva osjećaj važnosti i vlasništva - savjetuje Sarah.

Beautiful baby sleeping with his teddy bear aside, family concep
Foto: N3ho_Photo

Koristan je i ‘trening’ nježnog dodira s lutkom ili plišancem kako bi dijete naučilo kako milovati, držati za ručicu ili poljubiti bebu.

Prvi susret i zajednički život

Prilikom prvog susreta Sarah savjetuje da novorođenče bude u krevetiću ili u tuđem naručju kako biste starije dijete mogli dočekati raširenih ruku.

- Možete čak pripremiti mali poklon ‘od bebe’ za starije dijete, to mu pomaže da se osjeti posebno - kaže.

Nakon toga trudite se zadržati rutine koliko god je moguće, poznati obroci, drijemanja i igre donose osjećaj sigurnosti. Uključujte dijete u jednostavne zadatke: dodavanje pelena, pjevanje bebi ili biranje odjeće za bebu. Osigurajte mu i vrijeme nasamo s vama, bez ometanja, kako bi se osjećalo sigurno i manje sklono ‘glumljenju’ bebinog ponašanja.

Očekujte velike emocije, ljubomoru ili regresiju poput želje da ga nosite ili da ponovno koristi dudu. Normalizirajte te osjećaje i obaspite ga pohvalama za ‘veliko bratsko’ ili ‘sestrinsko’ ponašanje. „Djeca cvjetaju uz pozitivnu povratnu informaciju”, zaključila je Sarah, piše The Sun.

