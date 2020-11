Amazonov inženjer osmislio je aplikaciju za prijevod mačjeg jezika u poruke jasne ljudima

<p>Bivši zaposlenik Amazona<strong> Javier Sanchez</strong> sada je voditelj projekta u tehnološkoj tvrtki Akvelon u Washingtonu. Trenutačno razvija aplikaciju pod nazivom MeowTalk, kreaciju koja obećava prevođenje vokalizacije vaše mačke u nešto što ljudi mogu razumjeti, piše <a href="https://www.yahoo.com/lifestyle/former-amazon-engineer-creates-app-224541534.html">Yahoo</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Maca Katryn posvojila četiri štenca</p><p>- To nije jezik. Mačke ne dijele riječi i ne komuniciraju jedne s drugima. Mačke u prirodi nikad jedna drugoj ne izražavaju misli mjaukanjem - rekao je Sanchez.</p><p>On i njegov tim otkrili su da mačke često imaju od jedne do devet različitih poruka koje ljudima pokušavaju pojasniti mjaukanjem, a svaka poruka ima svoju vrstu mjaukanja.</p><p>Koristeći iskustvo s Amazona u kombinaciji s ovim istraživanjem, Sanchez radi na dešifriranju mjaukanja u frazama koje mačke pokušavaju prenijeti. To su izjave poput: Gladan sam ili boli me.</p><p>Vlasnici mačaka koji preuzmu aplikaciju mogu snimiti mjaukanje svoje mačke, a zatim dobiti prijevod zvuka. Vlasnici kućnih ljubimaca tada imaju mogućnost finog podešavanja i uvježbavanja aplikacije kako bi je naučili jedinstvenoj vokalizaciji svojih ljubimaca. Također mogu MeowTalku pružiti povratne informacije o točnosti prijevoda aplikacije.</p><p>- Koristeći strojno učenje MeowTalk odmah prevodi mjaukanje vaše mačke u jednu od devet općih poruka mačaka. Ovih devet poruka predstavljaju mačja raspoloženja i stanja uma. Ali svaka mačka također ima svoju jedinstvenu vokalizaciju i rječnik mjaukanja koji nadilazi ovih devet općih poruka - opis je aplikacije.</p><p>- Možete istrenirati aplikaciju MeowTalk kako biste je naučili jedinstveni rječnik svoje mačke, odnosno mačji razgovor, tako što ćete joj reći što znači svako mjaukanje kada vaša mačka to napravi. Kada aplikaciji date pet do deset primjera određenog mjauka za svoju mačku, ona može početi prepoznavati to mjaukanje kad ga čuje. To mogu biti specifični zvukovi za 'Pusti me van' ili 'Vidim pticu' - pojasnili su.</p><p>MeowTalk je još u fazi izrade i kontinuirano ga usavršavaju i ažuriraju, ali prototip je dostupan za preuzimanje za telefone Apple i Android. Sanchez se nada da će se aplikacija pokazati uspješnom te da će on i njegov tim na kraju moći razviti ogrlicu koja prevodi mijauke vaše mačke dok vam se obraća.</p>