Američki specijalac otkrio kako se najbolje zaštititi od provala

Bivši pripadnik američke mornarice Clint Emeron autor '100 Deadly Skills: The SEAL Operative's Guide to Eluding Pursuers, Evading Capture, and Surviving Any Dangerous Situation', vodiča o tome kako izmaknuti onima koji vas traže, izbjeći da vas ulove te preživjeti bilo koju opasnu situaciju, danas se bavi savjetovanjem. U jednome od videa ponudio je savjete kako svoj dom učiniti što sigurnijim mjestom.

- Na sigurnost doma obično gledamo samo kroz alarmni sustav i kvalitetu brava na vratima, no postoji više slojeva zaštite, od kojih neki započinju još izvan doma, pa i izvan vašeg dvorišta. Među ostalim, vrlo je važno da komunicirate sa susjedima i da ste u prijateljskim odnosima, jer će, tako, oni sigurno reagirati ako vide neobičan automobil ili osobu koja ne pripada u vašem prostoru i možda nazvati policiju, ili vas nazvati na posao da upozore da se kod vas događa nešto neobično, kaže Emerson.

Dodaje kako je umjesto izuzetno kvalitetnih i skupih sustava za zaključavanje vrata važno uložiti u pojačanja okvira oko vrata, koji ih drže u ležištu, jer ih inače i malo jači udarac nogom može izbiti.

Dobar način da odbijete lopove od svog doma je i kvalitetno osvjetljenje, pri čemu dio svjetala treba gorjeti cijelo vrijeme, a dio se paliti na pokret. Netko tko se približava vašoj kući s lošim namjerama osjećat će se potpuno ogoljeno pod jakim svjetlima i neće mu biti do toga da se tu zaustavlja, dodaje savjetnik za sigurnost.

Osim toga, u nekom kutu dvorišta ostavite kutiju s razbacanim dječjim igračkama, a na vrata stavite oznaku 'Pazi, oštar pas!' čak i ako ga nemate. Provalnici ne vole djecu i kućne ljubimce, jer njihovo vrištanje ili lajanje može uvelike zakomplicirati situaciju, ističe Emerson, a prenosi Business Insider.

