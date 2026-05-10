DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Riječ je o legendi na temelju koje je utemeljeno svetište Gospe Trsatske u Rijeci
NA DANAŠNJI DAN PLUS+
Anđeli su donijeli kućicu Svete obitelji iz Nazareta na Trsat
Čitanje članka: 1 min
Narodna predaja kaže da su rano ujutro 10. svibnja 1291. godine anđeli prenijeli svetu kućicu u kojoj je živjela Sveta obitelj (Isus, Marija i Josip) iz Nazareta na trsatski brijeg iznad Rijeke, gdje je kasnije izgrađena bazilika i utemeljeno je jedno od najvažnijih marijanskih svetišta u Hrvatskoj.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku