Prije 40 godina smo poludjeli za Tom Cruiseom kao Maverickom!

Na današnji dan 1986. u SAD-u je započela medijska kampanja oko premijere filma "Top Gun", jednog od najvećih kino hitova osamdesetih, koji je Toma Cruisea uzdigao među globalne zvijezde. Održana je 16. svibnja i publika ga je odlično primila, pa je film na kraju postao simbol pop kulture 80-ih i nametnuo je brojne trendove. Vratio je popularnost Ray Ban brenda naočala, a popularni "avijatičarski" model ostao je must have desetljećima. Film je vratio u modu i kožne jakne i motocikle te otvorio vrata synth rocku.