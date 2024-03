Anita je nakon zastoja srca prije 10 godina ostala 'zaključana' u svom tijelu: 'Velika je lavica...'

Aniti Herceg (36), djevojci iz Slavonskog Broda, prije deset godina stalo je mlado srce. Zahvaljujući nadljudskim naporima liječnika Hitne pomoći srce joj je ponovno zakucalo, ali su ostale velike posljedice. Anita je ostala zaključana u svome mladom tijelu. Njezina majka Verica (62) sa suzama u očima govori o svemu kroz što su njih dvije do sada prošle.

- Zahvalne smo svim ljudima koji su nam priskočili u pomoć, od srca im hvala, ali moja Anita je meni najveća briga. Teško mi je i nabrojiti kroz što smo sve do sada prošle. Nerijetko bismo dolazili do zida, ali nekako se pronašlo rješenje. Nikad mi ni u primisli nije bilo da napustim svoje dijete, ustanove za tako stradale mlade osobe nema, a i da je ima, nikad je ne bih dala - rekla je Verica

- Moje vrijeme za mene više ne postoji, sve ovoga svijeta darovala sam Aniti. Hvala dragom Bogu, ona je još tu i živa. Svjesna je svega što se događa oko nje, reagira na dobro i loše. Naša komunikacija je posebna i još radimo na tome, veliki borac je poput lavice, bori se za svaki dan, i evo to tako traje gotovo deset godina. Ja je razumijem kao majka, nekako osjetim što joj treba, valjda samo majke imaju taj osjećaj. Očito nam je to urođeno, pa nije nikakvo čudo kako majka zna što treba djetetu koje se tek rodilo, koje ne zna još ni jednu riječ. Tako je i s mojom Anitom, koja mi snagom svoje volje može na moje pitanje odgovoriti potvrdno ili negirati nešto što ne želi. Pričam joj uglavnom o vedrim stvarima, primijetim kad je zainteresirana za to što joj pričam, kao situaciju kad joj se nešto ne sluša, tad ona želi imati mir. Trenutačno nam je najveći problem osobni asistent, točnije asistentica koju Anita zahvaljujući Europskim projektima u zadnje dvije godine ima osam sati dnevno. Imala je prozor u svijet. Niti jedno dijete, a kamo li djevojka od 36 godina ne želi 24 sata gledati u majku. Asistentica njoj puno znači, pogotovo jer su obje približno istih godina. No izašao je novi zakon. Anitino zdravstveno stanje zahtijeva i dalje osam sati osobnog asistenta. Zakon kaže da osobe kojima su roditelji njegovatelji u slučajevima kad je potreban medicinsko-tehnički zahvat, što ja kod Anite imam, mogu imati najviše četiri sata osobnog asistenta. Dakle, od 1. ožujka Anita ima osobnog asistenta od četiri sata.

Anita, draga djevojka koja ima još žara u očima, sredinom veljače, pred Valentinovo, proslavila je 36. rođendan.

- Radosti moja, snago moja, neka ti se ispuni svaka tvoja želja. Sretan rođendan dušo moja, voli te majka neizmjerno - poručila je majka.