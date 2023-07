ANKETA Biste li željeli da vas partner zaprosi pred slučajnim prolaznicima i publikom?

Prosidbe su prilično privatna stvar, no neke od njih završe u medijima i pune novinske stupce. Neki muškarci od ovog momenta naprave show, pa s njima slave i oni koji su se tamo slučajno našli.

Foto: Igor SobanPIXSELL

No, drugi smatraju da je to prilično intiman moment te da publici i slučajnim prolaznicima na tom 'događanju' nema mjesta. Naime, mladenka može reći i ne - a onda ona postaje 'persona non grata'.

Događalo se puno takvih slučajeva u javnosti, na koncu oboje imaju neugodnu situaciju, umjesto slavlja ljubavi.

Koje je vaše mišljenje, jesu li vam bolje javne ili prosidbe ili biste ipak voljeli da ona bude u intimnom okruženju? Ispunite anketu.