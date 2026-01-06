Obavijesti

ANKETA Hoćete li danas raskititi bor ili ćete ga ostaviti još malo?

Riječ je više o narodnom običaju nego crkvenoj zapovijedi. Taj je datum simboličan jer označava kraj blagdanskog razdoblja i povratak u svakodnevicu - posao, školu i realnost bez lampica

Božić je prošao, Tri kralja su stigla, a jedno pitanje i dalje dijeli Hrvate: raskititi bor - danas ili još malo pričekati? Dok jedni već vade kutije i spremaju kuglice, drugi se ne daju i kažu: 'Ma neka još malo svijetli, tko zna kad će opet'.

Prema crkvenoj tradiciji, ne postoji strogo pravilo koje nalaže da se bor mora raskititi baš 6. siječnja, na blagdan Bogojavljenja. Iako se u narodu često smatra da je to 'zadnji rok', Crkva poručuje - nije grijeh ako bor ostane i dulje. Božićno vrijeme, naime, službeno traje sve do blagdana Krštenja Gospodinova, koji pada u nedjelju nakon Tri kralja.

Zašto se onda baš 6. siječnja spominje kao dan rastanka s borom? Riječ je više o narodnom običaju nego crkvenoj zapovijedi. Taj je datum simboličan jer označava kraj blagdanskog razdoblja i povratak u svakodnevicu - posao, školu i realnost bez lampica. No, ako vam bor još uvijek popravlja raspoloženje, slobodno ga ostavite.

Recite nam u anketi, jeste li raskitili bor ili ćete ga ostaviti još malo?

