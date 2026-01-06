ANKETA Hoćete li danas raskititi bor ili ćete ga ostaviti još malo?

Božić je prošao, Tri kralja su stigla, a jedno pitanje i dalje dijeli Hrvate: raskititi bor - danas ili još malo pričekati? Dok jedni već vade kutije i spremaju kuglice, drugi se ne daju i kažu: 'Ma neka još malo svijetli, tko zna kad će opet'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:45 Prodano drvce od 1000 eura! 'Jelka je otišla za Pantovčak' | Video: 24sata/pixsell

Prema crkvenoj tradiciji, ne postoji strogo pravilo koje nalaže da se bor mora raskititi baš 6. siječnja, na blagdan Bogojavljenja. Iako se u narodu često smatra da je to 'zadnji rok', Crkva poručuje - nije grijeh ako bor ostane i dulje. Božićno vrijeme, naime, službeno traje sve do blagdana Krštenja Gospodinova, koji pada u nedjelju nakon Tri kralja.

Zašto se onda baš 6. siječnja spominje kao dan rastanka s borom? Riječ je više o narodnom običaju nego crkvenoj zapovijedi. Taj je datum simboličan jer označava kraj blagdanskog razdoblja i povratak u svakodnevicu - posao, školu i realnost bez lampica. No, ako vam bor još uvijek popravlja raspoloženje, slobodno ga ostavite.

Recite nam u anketi, jeste li raskitili bor ili ćete ga ostaviti još malo?