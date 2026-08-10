Obavijesti

Lifestyle

Komentari 1
GRANICE U VEZI

ANKETA Je li digitalna nevjera razlog za prekid? Odgovorite...

Piše Karolina Krčelić Marenić,
Čitanje članka: < 1 min
ANKETA Je li digitalna nevjera razlog za prekid? Odgovorite...
Foto: VORONA
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Digitalna nevjera sve je češća tema u vezama, osobito u vrijeme kada se velik dio komunikacije odvija preko društvenih mreža i aplikacija

Admiral

Dopisivanje, slanje intimnih poruka, skrivanje razgovora ili održavanje bliskog odnosa s drugom osobom nekima može predstavljati jednaku izdaju kao i fizička prevara. Drugima je, pak, granica prijeđena tek kada dođe do stvarnog susreta i fizičkog kontakta

Upravo zato partneri često imaju potpuno različite kriterije o tome što smatraju nevjerom. Što vi mislite – je li digitalna nevjera dovoljan razlog za prekid veze? Glasajte u našoj anketi.

ANATOMIJA NESRETNE LJUBAVI Barolin Belić: Moguće je graditi novu ljubav nakon krize, ali nema povratka na 'stari odnos'
Barolin Belić: Moguće je graditi novu ljubav nakon krize, ali nema povratka na 'stari odnos'

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Mane horoskopskih znakova: Ribe su povodljive, Vage tašte, Jarci komplicirani, Lav sebičan...
NEGATIVNE OSOBINE

Mane horoskopskih znakova: Ribe su povodljive, Vage tašte, Jarci komplicirani, Lav sebičan...

Iako svaki znak Zodijaka prema astrologiji ima pozitivne karakteristike, potrebno je govoriti i o njihovim negativnim osobinama - saznajte koji su sebični, tvrdoglavi, potrebiti, površni...
Psiholozi otkrivaju 10 tipova ljudi koje trebate izbaciti iz života za vlastito dobro
ILI POSTAVITE GRANICE...

Psiholozi otkrivaju 10 tipova ljudi koje trebate izbaciti iz života za vlastito dobro

Ne radi se o netrpeljivosti, već o zaštiti vlastitih granica i energije. Okolina snažno utječe na naše raspoloženje, samopouzdanje i odluke. Zato je važno birati ljude
FOTO Za njom su uzdisali milijarderi: 'Na jahti oženjeni muškarci zaborave na pravila'
IZA LUKSUZA

FOTO Za njom su uzdisali milijarderi: 'Na jahti oženjeni muškarci zaborave na pravila'

Bivša stjuardesa na superjahtama Raissa Bellini odlučila je javno progovoriti o iskustvima rada s iznimno bogatim gostima i razotkriti kakav je zapravo život iza kulisa luksuznih putovanja na moru

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026