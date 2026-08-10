Digitalna nevjera sve je češća tema u vezama, osobito u vrijeme kada se velik dio komunikacije odvija preko društvenih mreža i aplikacija
GRANICE U VEZI
ANKETA Je li digitalna nevjera razlog za prekid? Odgovorite...
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Dopisivanje, slanje intimnih poruka, skrivanje razgovora ili održavanje bliskog odnosa s drugom osobom nekima može predstavljati jednaku izdaju kao i fizička prevara. Drugima je, pak, granica prijeđena tek kada dođe do stvarnog susreta i fizičkog kontakta
Upravo zato partneri često imaju potpuno različite kriterije o tome što smatraju nevjerom. Što vi mislite – je li digitalna nevjera dovoljan razlog za prekid veze? Glasajte u našoj anketi.
Je li digitalna nevjera razlog za prekid?
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