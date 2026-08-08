Barolin Belić: Moguće je graditi novu ljubav nakon krize, ali nema povratka na 'stari odnos'

Ljubav je univerzalni jezik koji ne poznaje granice – spaja ljude svih kultura, rasa, religija i seksualnih orijentacija. Ona je iskonska pokretačka energija koja stvara život, gradi duboke međuljudske odnose i oblikuje naš suživot sa svim živim bićima. Može biti strastvena i silovita, mirna, postojana, konstruktivna i prožeta dubokom empatijom, ali može se s vremenom pretvoriti u destruktivnu silu koja nas razara. Što možemo učiniti kada strast ili povjerenje nestanu?