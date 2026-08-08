Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
ANATOMIJA NESRETNE LJUBAVI PLUS+

Barolin Belić: Moguće je graditi novu ljubav nakon krize, ali nema povratka na 'stari odnos'

Piše Koraljka Bakota,
Čitanje članka: 7 min
Barolin Belić: Moguće je graditi novu ljubav nakon krize, ali nema povratka na 'stari odnos'
Foto: 123RF/Pixsell
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Seksualni život je često prvi dio odnosa koji počne slabiti kada se par udalji. Ljudi se boje o tome govoriti, osjećaju sram, krivnju, ili strah od odbacivanja. No seksualne poteškoće gotovo nikada nisu samo 'problem u krevetu'

Admiral

Ljubav je univerzalni jezik koji ne poznaje granice – spaja ljude svih kultura, rasa, religija i seksualnih orijentacija. Ona je iskonska pokretačka energija koja stvara život, gradi duboke međuljudske odnose i oblikuje naš suživot sa svim živim bićima. Može biti strastvena i silovita, mirna, postojana, konstruktivna i prožeta dubokom empatijom, ali može se s vremenom pretvoriti u destruktivnu silu koja nas razara. Što možemo učiniti kada strast ili povjerenje nestanu? 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tihe ubojice ljubavi: 30 ženskih ponašanja zbog kojih se muževi emocionalno distanciraju
RADITE LI I VI ISTO?

Tihe ubojice ljubavi: 30 ženskih ponašanja zbog kojih se muževi emocionalno distanciraju

Emocionalna udaljenost u braku ne događa se preko noći. To je često kumulativni učinak ponavljajućih ponašanja ili neriješenih problema koji postepeno grade zid između partnera
FOTO 'Nazivaju me ruskom Kim Kardashian, ali ja sam prirodna'
NEKIMA JE PREBUJNA

FOTO 'Nazivaju me ruskom Kim Kardashian, ali ja sam prirodna'

Unatoč odbijanjima od strane brojnih modnih agencija zbog njezinih oblina, odlučila je pretvoriti svoje obline u zaštitni znak, što ju je učinilo prepoznatljivom na društvenim mrežama
FOTO Kupili ruševinu pa stvorili bajku: Pogledajte kako danas izgleda dvorac u Zagorju
DVORAC SVETI KRIŽ ZAČRETJE

FOTO Kupili ruševinu pa stvorili bajku: Pogledajte kako danas izgleda dvorac u Zagorju

Dvorac Sveti Križ Začretje barokni je dvorac u mjestu Sveti Križ Začretje koji je nakon godina propadanja obnovila obitelj Flögel-Mršić. Danas služi kao njihov dom i čuva vrijednu kulturnu baštinu davno zaboravljenog vremena

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026