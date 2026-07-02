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DANAS nema spavanja!

ANKETA Kako dočekati tekmu?

Piše 24sata,
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ANKETA Kako dočekati tekmu?
Foto: Brian Snyder
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Hrvatsku u noći na petak očekuje jedna od najvažnijih utakmica Svjetskog prvenstva. Vatreni će u šesnaestini finala odmjeriti snage s Portugalom, a susret počinje u 1 sat iza ponoći

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Zbog kasnog termina utakmice mnogi će morati prilagoditi svoj raspored - neki će odspavati nekoliko sati prije početka, drugi će ostati budni do kasno uz kavu ili neko drugo omiljeno piće, a bit će i onih koji će se okupiti s društvom i navijati do ranih jutarnjih sati, bez obzira na posao ili obveze koje ih čekaju u petak.

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A vi, kako ćete dočekati veliki okršaj Hrvatske i Portugala? Hoćete li naviti alarm i odspavati prije utakmice, boriti se protiv sna uz nekoliko šalica kave, organizirati navijačko druženje ili ćete ipak preskočiti prijenos i rezultat doznati tek ujutro? Glasajte u anketi i javite nam kako planirate navijati za 'vatrene'.

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