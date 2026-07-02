Hrvatsku u noći na petak očekuje jedna od najvažnijih utakmica Svjetskog prvenstva. Vatreni će u šesnaestini finala odmjeriti snage s Portugalom, a susret počinje u 1 sat iza ponoći
DANAS nema spavanja!
ANKETA Kako dočekati tekmu?
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Zbog kasnog termina utakmice mnogi će morati prilagoditi svoj raspored - neki će odspavati nekoliko sati prije početka, drugi će ostati budni do kasno uz kavu ili neko drugo omiljeno piće, a bit će i onih koji će se okupiti s društvom i navijati do ranih jutarnjih sati, bez obzira na posao ili obveze koje ih čekaju u petak.
A vi, kako ćete dočekati veliki okršaj Hrvatske i Portugala? Hoćete li naviti alarm i odspavati prije utakmice, boriti se protiv sna uz nekoliko šalica kave, organizirati navijačko druženje ili ćete ipak preskočiti prijenos i rezultat doznati tek ujutro? Glasajte u anketi i javite nam kako planirate navijati za 'vatrene'.
Kako ćete dočekati utakmicu Hrvatska - Portugal?
- Navit ću alarm i spavati do utakmice. 21 glas/ova
- Preživjet ću na hektolitrima kave. 3 glas/ova
- Neću ni ići spavati, ostajem budan/na uz pivo i grickalice. 24 glas/ova
- Pogledat ću prvo poluvrijeme pa što bude. 2 glas/ova
- Neću biti budan, gledat ću sažetak ujutro. 17 glas/ova
- Bit ću budan do kad treba, a sutra ću na poslu javiti da sam bolestan/na. 4 glas/ova
- Dočekat ću utakmicu s ekipom negdje u gradu. 3 glas/ova
- Ostat ću budan samo ako mi žena dozvoli. 3 glas/ova
- Koristit ću neke svoje trikove kako ostati budan. 5 glas/ova
- Neću uopće gledati. 30 glas/ova
Već si glasao/la!
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