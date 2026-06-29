Tražite zastavu ili barjak za navijanje? Evo gdje ih kupiti

Osim gotovih modela, mnoge trgovine nude i izradu zastava i bajraka po narudžbi, prilagođenih vašim željama. U ovom vodiču donosimo gdje ih možete kupiti, na što obratiti pozornost prilikom odabira te kako pronaći najbolji omjer cijene i kvalitete.

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Gdje ih možete kupiti?

Jedna od najčešćih opcija su specijalizirane internetske trgovine koje se bave proizvodnjom zastava. Takve tvrtke nude različite dimenzije, materijale i dodatke poput kopalja, postolja i ukrasnih resa, a mnoge omogućuju i personalizaciju proizvoda. Na hrvatskom tržištu djeluje više proizvođača koji izrađuju zastave po narudžbi te nude brzu dostavu diljem zemlje. Primjer je web stranica Hrvatska zastava. Zastave su svilene, Možete birati razne dimenzije, personalizirani tekst koji je napisan ukrasnim zlatnim slovima, zlatne resice i hoćete li uzeti držač za bajrak koji je drvenog materijala. Cijena takve zastave, recimo srednje dimenzije koja je 200x100 cm, iznosi malo više od 90 eura.

Foto: Hrvatska zastava

Većina svečanih hrvatskih zastava i svatovskih bajraka danas se izrađuje od kvalitetnog poliesterskog tafta, materijala koji izgledom podsjeća na prirodnu svilu, ali je otporniji i prikladniji za dugotrajnu uporabu.

Tu je i bajrak 'LAURUS POKLONA', dimenzije 200x100, koja je sličnog izgleda kao prethodna, ali drugačijeg fonta slova. Cijena zastava iznosi od 25 do 65 eura, ali na njihovoj web stranici, ne možete naručiti držač za bajrak.

Foto: Laurus pokloni

Narodne novine, nude veliki izbor zastava čija ponuda oduševljava. Od manjih do većih, svečanih ili navijačkih, dimnezije su razne. Možete ih naručiti i preko weba. Također se može naći u još nekim prodavaonica uredske opreme. Cijene se kreću od 6,10 do 58,80 eura.

Foto: Narodne novine

Ponude su razne u knjižarama i web-trgovinama, no personalizirani svečani bajraci najčešće naručuju kod specijaliziranih proizvođača zastava.

Osim specijaliziranih proizvođača, razne modele moguće je pronaći i u trgovačkim lancima ili trgovinama potrepština za kuću. Dobar primjer je Pevex.

Foto: Pevex

Odličan materijal zastave koji trpi kišu, ali se koristi isključivo kao navijački rekvizit upravo iz razloga što nije sjajnog i svečanog materijala kao što bi trebala biti za bajrak. Cijene su od 1,99 do 179,99 eura. U ponudi imaju svakakve dimenzije, od najmanjih do najvećih koje se znaju koristiti za državne blagdane.

Zastave za automobil se čak mogu pronaći i u drogeriji dm, a jedna košta 4,50 eura.

Foto: dm

Navijači će pak izbor pronaći u trgovinama sportske i navijačke opreme, gdje se prodaju hrvatske zastave različitih veličina, zastave s imenima gradova te drugi navijački rekviziti.

Foto: REUTERS/PIXSELL

Preprodaja zastava je također opcija koju vrijedi pregledati. Na Njuškalu se može naći i pojedinih unikatnih zastava. Tu je i Vinted, čija je ponuda ograničena. Za te dvije opcije ne morate brinuti oko plaćanja jer ste kao kupac zaštićeni odnosno nema plaćanja unaprijed.

Što se tiče najma zastava ili bajraka, ako vam je potrebno samo za jednu prigodu, za to možete koristiti društvene mreže poput Facebooka.