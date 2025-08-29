ANKETA Koliko vi vode pijete na dan? Ako je ne pijete dovoljno riskirate razna stanja...

Ljudi koji unose premalo vode u organizam imaju dugotrajni rizik za bolesti bubrega, srca, poremećaj mentalnih funkcija i probleme probavnog sustava. Ako pijete premalo vode organizam se teže oslobađa štetnih tvari, što se može manifestirati nečistoćama na koži.

Odrasloj osobi potrebno je 0,3 decilitra vode po kilogramu tjelesne mase, odnosno najmanje 1,5 do 2 litre tekućine na dan. Što je od šest do osam čaša dnevno.

Ako ne pijete dovoljno vode dolazi do dehidracije, a blaga dehidracija može učiniti da se osjećate umorno i izazvati glavobolju. Čak i vaš mentalni fokus, raspoloženje i pamćenje mogu biti pod utjecajem dehidracije.

Već kad dobijete želju da utažite žeđ, već ste pomalo dehidrirali. Sve dok obraćate pažnju i pijete vode kada vam tijelo to kaže, to nije problem.

Možete izgubiti oko četiri litre vode dnevno ako imate proljev i povraćate. Bebe i djeca imaju veću vjerojatnost da će dehidrirati nego odrasli jer su njihova tijela manja, dok starije odrasle osobe moraju biti na oprezu jer vaš osjećaj žeđi s godinama postaje sve slabiji. Trudnice i dojilje trebaju piti više nego inače.

