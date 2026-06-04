ANKETA Nijemci ostavljaju i do 15 posto napojnice na moru. Koliko vi ostavljate bakše?

Hrvatska je među stranim turistima poznata po gostoljubivosti, dobroj hrani i opuštenoj atmosferi, no mnogi se prije dolaska pitaju i kakvi su običaji kada je riječ o ostavljanju napojnica. Upravo se tom temom pozabavio njemački portal t-online, koji je svojim čitateljima objasnio što se u Hrvatskoj smatra primjerenom i pristojnom gestom zahvalnosti za dobru uslugu.

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Pokretanje videa... 00:52 napojnice u kafićima nakon uvođenja eura | Video: 24sata/pixsell

Prema njihovim navodima, napojnica u Hrvatskoj nije obvezna niti strogo propisana, no u mnogim se situacijama smatra znakom zadovoljstva uslugom. Posebno je to slučaj u restoranima, gdje gosti najčešće ostavljaju oko 10 posto ukupnog iznosa računa. Ako je usluga bila iznimno dobra, nije neobično ostaviti i nešto više, odnosno do 15 posto.

U kafićima su pravila znatno opuštenija. Gosti najčešće jednostavno zaokruže račun ili ostave nekoliko kovanica viška. Važnija je sama gesta nego točan iznos, a isto vrijedi i za pekarnice, slastičarnice i druge ugostiteljske objekte s manjim računima.

Njemački portal navodi kako je slična praksa uobičajena i u taksijima. Putnici često zaokružuju cijenu vožnje na viši iznos, osobito ako je vozač bio ljubazan, pomogao s prtljagom ili dao koristan savjet o destinaciji.

Kada je riječ o hotelima, napojnica se najčešće ostavlja sobaricama, nosačima prtljage i drugom osoblju koje gostima pruža dodatnu uslugu. Turistički vodiči također često dobivaju simboličnu nagradu za svoj trud, posebice nakon organiziranih izleta i cjelodnevnih tura.

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Iako su kartična plaćanja danas standard, t-online ističe da se napojnice u Hrvatskoj i dalje najčešće ostavljaju u gotovini. To je osobito uobičajeno u manjim mjestima, obiteljskim restoranima i ruralnim krajevima, gdje takva gesta djeluje osobnije, a novac izravno dolazi do zaposlenika.

Zaključak njemačkog portala je jednostavan - napojnica u Hrvatskoj nije obveza, ali je uvijek dobrodošla. Ne mora biti velika, no pokazuje da gost cijeni trud, ljubaznost i gostoprimstvo domaćina, što se u turističkoj zemlji poput Hrvatske posebno cijeni.