Obavijesti

Lifestyle

Komentari 4
NAPOJNICE U HRVATSKOJ

ANKETA Nijemci ostavljaju i do 15 posto napojnice na moru. Koliko vi ostavljate bakše?

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
ANKETA Nijemci ostavljaju i do 15 posto napojnice na moru. Koliko vi ostavljate bakše?
Foto: canva ilustracija

Njemački mediji objasnili su što se smatra pristojnim i koliko bi strani turisti trebali ostaviti napojnice u hotelima, restoranima, kafićima, kao i turističkim vodičina na koje se često zaboravi

Admiral

Hrvatska je među stranim turistima poznata po gostoljubivosti, dobroj hrani i opuštenoj atmosferi, no mnogi se prije dolaska pitaju i kakvi su običaji kada je riječ o ostavljanju napojnica. Upravo se tom temom pozabavio njemački portal t-online, koji je svojim čitateljima objasnio što se u Hrvatskoj smatra primjerenom i pristojnom gestom zahvalnosti za dobru uslugu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

napojnice u kafićima nakon uvođenja eura 00:52
napojnice u kafićima nakon uvođenja eura | Video: 24sata/pixsell

Prema njihovim navodima, napojnica u Hrvatskoj nije obvezna niti strogo propisana, no u mnogim se situacijama smatra znakom zadovoljstva uslugom. Posebno je to slučaj u restoranima, gdje gosti najčešće ostavljaju oko 10 posto ukupnog iznosa računa. Ako je usluga bila iznimno dobra, nije neobično ostaviti i nešto više, odnosno do 15 posto.

U kafićima su pravila znatno opuštenija. Gosti najčešće jednostavno zaokruže račun ili ostave nekoliko kovanica viška. Važnija je sama gesta nego točan iznos, a isto vrijedi i za pekarnice, slastičarnice i druge ugostiteljske objekte s manjim računima.

Njemački portal navodi kako je slična praksa uobičajena i u taksijima. Putnici često zaokružuju cijenu vožnje na viši iznos, osobito ako je vozač bio ljubazan, pomogao s prtljagom ili dao koristan savjet o destinaciji.

Kada je riječ o hotelima, napojnica se najčešće ostavlja sobaricama, nosačima prtljage i drugom osoblju koje gostima pruža dodatnu uslugu. Turistički vodiči također često dobivaju simboličnu nagradu za svoj trud, posebice nakon organiziranih izleta i cjelodnevnih tura.

Foto: canva ilustracija

Iako su kartična plaćanja danas standard, t-online ističe da se napojnice u Hrvatskoj i dalje najčešće ostavljaju u gotovini. To je osobito uobičajeno u manjim mjestima, obiteljskim restoranima i ruralnim krajevima, gdje takva gesta djeluje osobnije, a novac izravno dolazi do zaposlenika.

Zaključak njemačkog portala je jednostavan - napojnica u Hrvatskoj nije obveza, ali je uvijek dobrodošla. Ne mora biti velika, no pokazuje da gost cijeni trud, ljubaznost i gostoprimstvo domaćina, što se u turističkoj zemlji poput Hrvatske posebno cijeni.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Lista od najljepšeg do najmanje lijepog horoskopskog znaka
LJEPOTA JE U OČIMA PROMATRAČA

Lista od najljepšeg do najmanje lijepog horoskopskog znaka

Koji horoskopski znakovi su na vrhu ljestvice, a koji na dnu? Ljepota kojom zrače neke znakove čini neodoljivima i intrigantnima, a neki tu ljepotu skrivaju ili pokazuju na drugačiji način
Znate li što je Tijelovo i zašto ga danas slavimo kao blagdan?
KATOLIČKI BLAGDAN

Znate li što je Tijelovo i zašto ga danas slavimo kao blagdan?

Tijelovo ili Svetkovina Presvetog Tijela i Krvi Kristove se obilježava u Katoličkoj crkvi svake godine deveti četvrtak nakon Uskrsa, a veže se za dva ključna događaja koja su se zbila davno
FOTO Mia nema 'tijelo kao iz časopisa', ali preko 11 milijuna ljudi misli da je savršena
ZANOSNA PLAVUŠA

FOTO Mia nema 'tijelo kao iz časopisa', ali preko 11 milijuna ljudi misli da je savršena

Ako postoji influencerica koja zna kako zaustaviti scrollanje i privući milijune pogleda, to je Mia Malkova. Plavuša iz Kalifornije, poznata po karijeri u filmovima za odrasle, svojim Instagram objavama svakodnevno dokazuje da zna kako spojiti šarm, humor i provokativni sadržaj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026