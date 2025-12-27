FOTO Mia nema 'tijelo kao iz časopisa', ali preko 11 milijuna ljudi misli da je savršena

Osim što dominira društvenim mrežama, Mia je sudjelovala i u nekoliko glazbenih projekata: 2019. snimila je pjesmu “A Whole New World”, a pojavila se i u spotovima “Still Be Friends” (2020.) i “Wondering Tonight” (2020.), pokazujući da njezin talent i prisutnost nadilaze granice adult industrije. | Foto: Instagram