FOTO Mia nema 'tijelo kao iz časopisa', ali preko 11 milijuna ljudi misli da je savršena

Ako postoji influencerica koja zna kako zaustaviti scrollanje i privući milijune pogleda, to je Mia Malkova. Plavuša iz Kalifornije, poznata po karijeri u filmovima za odrasle, svojim Instagram objavama svakodnevno dokazuje da zna kako spojiti šarm, humor i provokativni sadržaj
Mia je na Instagramu stekla više od 10 milijuna pratitelja, a njezine fotke i storyji često postaju tema razgovora.
| Foto: Instagram
Foto: Instagram
| Foto: Instagram
Od smiješnih anegdota poput "Grickale su me bube cijelu noć" do iznenadnih glazbenih suradnji, Mia ne prestaje intrigirati publiku.
| Foto: Instagram
Osim što dominira društvenim mrežama, Mia je sudjelovala i u nekoliko glazbenih projekata: 2019. snimila je pjesmu “A Whole New World”, a pojavila se i u spotovima “Still Be Friends” (2020.) i “Wondering Tonight” (2020.), pokazujući da njezin talent i prisutnost nadilaze granice adult industrije.
| Foto: Instagram
Šarm, samouvjerenost i doza humora čine Miu Malkovu jednom od najpraćenijih plavuša na Instagramu, a njezin profil je mjesto gdje glamur i provokacija idu ruku pod ruku.
| Foto: Instagram
Svatko tko zaviri u njezin feed dobiva uvid u svijet u kojem Mia slobodno izražava osobnost i zabavlja svoju globalnu publiku.
| Foto: Instagram
