ANKETA Otkrijte nam što vi prvo radite ujutro kad se probudite

Jutro je onaj trenutak dana koji svi dijelimo, ali ga svatko proživljava na svoj način. Nekima je to početak produktivnosti, drugima borba sa 'odgodi' tipkom, a većini - realno - prvo druženje s mobitelom.

U suvremenom načinu života, jutro je sve rjeđe tiho i sporo. Sve češće počinje ubrzano, s osjećajem da smo već zakasnili ili da nas čeka niz obaveza koje treba što prije 'pokrenuti'. U takvom ritmu ljudi spontano biraju ono što im daje osjećaj kontrole - bilo da je riječ o brzom informiranju, kratkom odgađanju ustajanja ili jednostavnim fizičkim rutinama koje signaliziraju početak dana.

Stručnjaci često ističu kako način na koji započinjemo dan može utjecati na koncentraciju, raspoloženje i produktivnost. Međutim, ne postoji univerzalna 'ispravna' rutina. Ono što nekome daje energiju, drugome može stvarati dodatni pritisak. Upravo zato jutarnje navike treba promatrati kao osobni izbor, a ne kao standard koji treba zadovoljiti.

U nastavku nam otkrijte što vi prvo napravite kad se ujutro probudite.

*Uz korištenje AI-ja