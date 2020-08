\"To je fenomenalno\", rekao je Raj Kumar za Seven Network. On je s obitelji iz Sydneya otputovao u grad Oberon koji se nalazi u Modrim planinama NSW-a, da bi ondje\u00a0u\u017eivali u snijegu. To su podru\u010dje\u00a0pro\u0161le godine poharali veliki i\u00a0po\u017eari.

Antarktički zrak Australcima donio snijeg Antarktički zrak koji je u subotu dospio do jugoistoka Australije sa sobom je donio snježne padavine i u niža nadmorska područja nekoliko država, a brojni su stanovnici uživali u rijetkome događaju usprkos snažnom vjetru <p>Fotografije gradova pokrivenih snijegom diljem Novoga Južnog Walesa (NSW), Victorije i otočne države Tasmanije preplavile su društvene medije.</p><p>"Danas smo u Canberri uživali u pahuljama", objavio je državni Meteorološki ured na Twitteru.</p><p>U nekoliko planinskih regija palo je i više od jednog metra snijega, a hladno će se vrijeme zadržati vjerojatno još nekoliko dana, tvitao je Ured. </p><p>"To je fenomenalno", rekao je Raj Kumar za Seven Network. On je s obitelji iz Sydneya otputovao u grad Oberon koji se nalazi u Modrim planinama NSW-a, da bi ondje uživali u snijegu. To su područje prošle godine poharali veliki i požari.</p>