Bili smo na likovnoj radionici u Zagrebu, žene su oduševljene: 'Slikanjem izbacimo sav stres'

Piše Marijana Matković,
Bili smo na likovnoj radionici u Zagrebu, žene su oduševljene: 'Slikanjem izbacimo sav stres'
Svaki ponedjeljak u 19 sati u zagrebačkom Središću žene na slikarskoj radionici Vanje Nikolić otkrivaju sebe i svoj talent te uživaju u stvaranju malih umjetničkih djela

Većina žena koje dođu na našu likovnu radionicu za žene prvi put uvjerene su da nemaju talenta za slikanje i sumnjičave su prema tome što rade, no uvijek u šali kažem: 'Ne morate vi postati novi Van Gogh, neće ni on slikati kao vi. Stvar uopće nije u tome da morate naslikati umjetničko djelo, nego u užitku stvaranja. U tome da se barem na dva sata tjedno isključite od svakodnevnih obaveza i problema, opustite se i posvetite onome što radimo. Oslobodit će se vaša kreativnost i ona će učiniti svoje', kaže Vanja Nikolić, slikarica, grafička i web dizajnerica s dugogodišnjim iskustvom u NGO sektoru, između ostalog kao osnivačica i prva voditeljica Mirovnih studija u Zagrebu, suosnivačica net.kulturnog kluba MaMa te aktivistkinja u grupama za zaštitu ljudskih prava i djelatnica UNICEF-a za Hrvatsku, koja je ovih dana obilježila pet godina obrta Centar pažnje, u sklopu kojega vodi kreativne likovne radionice za žene i djecu.

