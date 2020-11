Apatija ili apetit: Zašto više jedemo kada nam je dosadno?

Tijekom karantene mnogi jedu više nego što su navikli. Stručnjaci za prehranu objasnili su kako da prepoznamo razliku jede li nam se zbog pandemijske apatije ili zbog stvarnog apetita

<p>Posve je normalno jesti više, ili manje zdravo, dok nam je dosadno, kaže dijetetičarka Rebecca McManamon za <a href="https://www.huffingtonpost.co.uk/entry/got-the-lockdown-munchies-its-because-we-eat-more-when-were-boredwhy-do-we-eat-when-were-bored_uk_5fb638cec5b6f00bd84d93c5?ncid=newsltushpmgnews">HuffPost</a>.</p><p>Prema istraživanju YouGov-a koje je obuhvatilo više od 2000 odraslih, oko četvrtina ljudi hranila se manje zdravo tijekom pandemije, a od toga je 63% promjenu prehrambenih navika pripisalo dosadi. Istraživanje je također pokazalo da smo skloni unositi više kalorija tijekom zimskih mjeseci.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><h2>Zašto jedemo iz dosade?</h2><p>- Možda se jednostavno radi o monotoniji, ali možda postoji dublji razlog, poput lošeg raspoloženja. Ili može biti da prehranu kao naviku povezujemo s drugim aktivnostima, poput grickanja dok gledamo televiziju, što sada ljudi puno češće rade - kaže McManamon.</p><p>Jesti zbog dosade ili bilo kakvih emocija nije nužno loše, kaže dijetetičarka Bahee Van de Bor. Ali to ovisi o tome "što jedete i koliko često".</p><p>- Istraživanja sugeriraju da je veća vjerojatnost da će emocionalni proždrljivci jesti slatkiše i masnu hranu - kaže ona.</p><h2>Kako prepoznati jeste li gladni ili vam je dosadno?</h2><p>- Jednostavna tehnika ometanja pomoći će vam da prepoznate je li vam dosadno ili zaista morate nešto pojesti - kaže McManamon.</p><p>To bi moglo biti nešto vrlo jednostavno, poput slanja SMS-a prijatelju, kaže ona, ili čitanja, obavljanja kućanskih poslova, meditacije ili molitve, igranja igre, slušanja glazbe ili kratke šetnje.</p><p>- Dobro je stvoriti repertoar stvari koje vam odgovaraju kao distrakcija. Ako ste nakon zadatka zaboravili na jelo, šanse su da niste bili istinski gladni - rekla je.</p><p>Van de Bor sugerira da također može biti zgodno razmisliti o svojoj gladi na skali od jedan do 10 - jedan je vrlo gladan, a 10 sit i zadovoljan.</p><p>- Ako svoje osjećaje gladi ocijenite s pet i više, onda vjerojatno niste gladni. Ponekad se žeđ često zamijeni s glađu. Pa ako ste upravo pojeli obrok ili međuobrok, posegnite za pićem. To će vam pomoći da shvatite jesu li vašu želju za jelom potaknuli osjećaji i dosada, glad ili žeđ - kaže ona.</p><h2>Dajte si predah</h2><p>Nema ništa loše u tome da se jede iz zadovoljstva - hrana bi trebala biti radost. Ali ako ste zabrinuti da jedete zbog dosade, razmislite o tome da promijenite stvari.</p><p>- Pazite da zdjela s voćem i ormarići budu dobro opskrbljeni voćem, krekerima s visokim udjelom vlakana i drugim hranjivim zalogajima, tako da uvijek imate unaprijed planiranu hranu koju možete jesti kada nešto poželite pojesti. Hrana koja je posebno povezana s dobrim raspoloženjem uključuje masnu ribu i vlakna, B-vitamin i hranu bogatu folatima, poput voća, povrća, orašastih plodova i sjemenki - savjetuje Van de Bor.</p><p>Nitko od nas prije nije proživio globalnu pandemiju, naglašava McManamon, pa je razumljivo ako se osjećate stresno, dosadno ili tjeskobno, a sve te stvari mogu promijeniti naše prehrambene navike.</p><p>- Rijetki slučajevi kada ste pojeli nešto samo zato što vam je dosadno vjerojatno neće utjecati na vaše zdravlje u cjelini. Međutim, ako se to događa redovnije, može biti korisno razmisliti zbog čega je to tako te o tome razgovarati s prijateljima i obitelji - kaže ona.</p><p>Ako vam se čini da to koliko jedete izmiče kontroli, ako jedete svu hranu koju imate kod kuće ili jedete do te mjere da vam pozli ili povraćate, McManamon kaže da je važno potražiti pomoć kod svog liječnika opće prakse.</p>