Toplomjer emocija: U oboljelih od raka važno je prepoznati kada trebaju psihološku pomoć

Udruga SVE za NJU predstavila je rezultate istraživanja u kojem su proveli adaptacija i provjera metrijskih karakteristika instrumenta Toplomjeri emocija

<p>Emocionalno opterećenje bolesnika zbog raka predstavlja veliki teret psihičke, duhovne, socijalne i tjelesne prirode i može ometati uspješno liječenje. U interesu mentalnoga zdravlja i bolje prilagodbe na promjene koje donosi rak, bolesnicima je potrebno omogućiti psihološku pomoć u sklopu suportivnog liječenja - navode iz udruge SVE za NJU ističući kako je kompanija Novartis pomogla u provođenju istraživanja.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Melanijina borba protiv leukemije</p><p><br/> Godišnje u Hrvatskoj od raka oboli više od 24.000 ljudi. Kako prepoznati najranjivije bolesnike i pravodobno im pružiti psihološku pomoć? Neki bolesnici misle da zbog teške dijagnoze moraju biti anksiozni, depresivni, ljuti i trpjeti veliko emocionalno opterećenje.</p><p>Neki nemaju svijest da je potrebno zatražiti pomoć, a neki od toga zaziru misleći da je to normalno ili ne znaju procijeniti na kojoj razini opterećenosti to trebaju učiniti. Mnogi kažu: Kako mogu znati što je normalan distres? Pa imam rak, mora mi biti teško!</p><p>Puno bolesnika ne zna prepoznati jesu li u distresu koji zahtijeva stručnu intervenciju. Puno liječnika ne zna procijeniti kome treba stručna intervencija. Puno bolesnika ne zna da je traženje pomoći znak mudrosti, a ne slabosti.</p><p>Za početak je važno naći način kako prepoznati razinu distresa koja može ometati efikasno suočavanje s rakom i njegovim liječenjem. To je Toplomjer emocija. Izabran je kao brzi instrument pogodan za procjenu i samoprocjenu emocionalne opterećenosti. Korišten je u brojnim studijama i na više od 200 klinika u svijetu.</p><p>Kako bismo bili sigurni da je prikladan za procjenu distresa u populaciji hrvatskih onkoloških bolesnika udruga SVE za NJU u partnerstvu s Odsjekom za psihologiju FF u Zagrebu i Školom narodnog zdravlja 'Andrija Štampar' te u suradnji s KBC Zagreb, KBC Rijeka i KBC Osijek provela istraživanje u kojem je potvrđeno da adaptacija ET-HR ima zadovoljavajuće metrijske karakteristike te se može koristiti kao instrument za procjenu distresa.</p><p>Voditeljica istraživačkog tima je psihologinja i psihoterapeutkinja dr. sc. <strong>Dea Ajduković</strong>, a voditeljica cijelog projekta psihologinja <strong>Ljiljana Vukota</strong> iz udruge SVE za NJU.</p><p>Aktivni sudionici webinara bili su ugledni stručnjaci iz akademske zajednice i kliničke prakse, psihologinje prof. dr. sc. Nataša Jokić Begić, dr. sc. Dea Ajduković, dr. sc. Latinka Basara, Ivona Poljak, mag. psych., Anuška Budisavljević, dr. med., specijalist interne medicine, uži specijalist internističke onkologije i gost konferencije, direktor International Psycho-Oncology Society – IPOS i European Cancer Organisation - ECCO dr. sc. Dégi László Csaba. Voditeljica webinara je bila Ljiljana Vukota.</p><p>Opća ocjena sudionika ovog stručnog webinara jest da onkološkim bolesnicima moramo osigurati psihološku pomoć kao dio suportivnog liječenja kako bismo sačuvali i unaprijedili motivaciju, suradljivost, kvalitetu života i ishode te pokazali brigu za mentalno zdravlje onkoloških bolesnika. Sad imamo znanstveno validiran instrument koji možemo koristiti u kliničkoj praksi za procjenu i samoprocjenu razine emocionalne opterećenosti.</p><p>Upotrebom ET-HR možemo na brz i jednostavan način saznati kome treba preporučiti da se javi u savjetovalište. U narednom razdoblju slijedi planiranje načina implementacije ET-HR u kliničku praksu. Iz Udruge ističu da bi implementacija Nacionalnog strateškog okvira protiv raka mogla značajno unaprijediti i ovo područje primjenom ciljeva i mjera iz poglavlja o psihološkoj pomoći, rehabilitaciji i resocijalizaciji onkoloških bolesnika.<br/> </p>