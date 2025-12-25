U velikoj foto vijesti na prvoj stranici Večernji list piše o svemirskom brodu koji je devet puta obletio Mjesec i na današnji dan 1968. krenuo je na put prema Zemlji
'Apollo 8 jutros krenuo prema Zemlji brzinom od 6000 milja na sat - sve ide po planu'
Nakon što je devet puta obletio Mjesec, svemirski brod 'Apollo 8', jutros u 7:10 po srednjoeuropskom vremenu uspješno je izašao iz putanje oko Mjeseca i krenuo na 58 sati dug put prema Zemlji, piše Večernji list 25. prosinca 1968. godine na naslovnici.
