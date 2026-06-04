Arheolozi u Norveškoj pronašli porculan i lustere na olupini potopljenog broda iz 18. stoljeća

Arheolozi su iz mora kod Norveške izvukli iznimno vrijedan teret kineskog porculana i predmeta europske izrade s nedavno otkrivenog brodoloma iz 18. stoljeća, priopćili su u ponedjeljak državni i muzejski dužnosnici. Nalaz, koji stručnjaci već opisuju kao jedno od značajnijih podvodnih arheoloških otkrića u regiji posljednjih godina, obuhvaća ostatke neimenovanog jedrenjaka u kojem su sačuvani brojni predmeti svakodnevne i luksuzne uporabe.

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Među njima su čvrsto složene zdjele od bijelog i plavog kineskog porculana, stakleni pehari, tekstil, žitarice te fragmenti lustera, što upućuje na brod koji je prevozio raznoliku i vrijednu trgovačku robu.

Norveški pomorski muzej priopćio je kako je olupina pronađena u tjesnacu Skagerrak, kod južne obale Norveške, na dubini od oko 600 metara. Brod je otkriven zahvaljujući vlasniku jedne tvrtke za spašavanje brodova, koji je tijekom istraživanja morskog dna naišao na ostatke konstrukcije i tereta.

Foto: Reuters

Stručnjaci procjenjuju da je brod potonuo sredinom 18. stoljeća, u razdoblju intenzivne pomorske trgovine između Europe i Azije, kada je kineski porculan bio iznimno tražena luksuzna roba na europskim dvorovima i u bogatijim trgovačkim središtima. Upravo zato se pretpostavlja da je riječ o trgovačkom plovilu koje je moglo sudjelovati u dugim pomorskim rutama između europskih luka i globalnih trgovačkih mreža tog vremena.

- Ovo otkriće nije samo iznimno, već i od velike znanstvene vrijednosti te pokazuje važan tehnološki napredak u podvodnoj arheologiji”, izjavio je norveški ministar klime i okoliša Andreas Bjelland Eriksen. Istaknuo je da ovakvi nalazi pomažu znanstvenicima da bolje razumiju pomorsku povijest, trgovinske rute i tehnološke mogućnosti brodogradnje tog razdoblja.

Foto: Reuters

Podrijetlo i krajnje odredište broda zasad ostaju nepoznati, kao i točna priroda njegove misije u trenutku potonuća. Istraživači Norveškog pomorskog muzeja navode kako je u tijeku detaljna analiza pronađenih predmeta i konstrukcije broda, uključujući pokušaje datiranja i rekonstrukcije putanje plovila.

Prema prvim procjenama, očuvanost dijela tereta na toj dubini mogla bi omogućiti dodatne uvide u trgovačke veze sjeverne Europe u 18. stoljeću, kao i u svakodnevni život na moru u razdoblju kada su duga i opasna oceansko-trgovačka putovanja bila ključna za globalnu razmjenu dobara.