Vila Nai 3.3 nedavno je uvrštena među najljepše svjetske hotele, što je bio povod za razgovor s akademikom Nikolom Bašićem o tome kako bi trebalo razvijati turizam i gradnju da zadržimo ono što vrijedi
Arhitekt Nikola Bašić: 'Najljepše su kuće koje ostaju u snovima...'
Nominacija Vile Nai 3.3 - obiteljskog hotela na Dugom otoku - među pet najposebnijih hotela na svijetu, uvrstila je autora projekta, akademika Nikolu Bašića, uz bok najpoznatijih arhitekata svijeta, Pritzkerovaca Tadaa Andōa i Jeana Nouvela. Naš sugovornik kaže kako svako priznanje ima svoj 'timbar', a ovo nosi dva: Prvo, jer dolazi od najeminentnije svjetske institucije koja promiče izvrsnost u ugostiteljstvu i hotelijerstvu, a drugo jer ga je gurnulo u istu rečenicu sa svjetskim arhitektonskim ikonama.
