Aspirin i slične lijekove ne smiju uzimati ni radnici za strojevima

Bez aspirina za strojevima!, naslov je članka u Večernjem listu od 9. siječnja 1975. godine. Riječ je o proširenju odluke koja od 1973. godine već vrijedi za vozače, o zabrani korištenja nekih vrsta lijekova najmanje četiri sata prije sjedanja za volan i tijekom vožnje, koja će se ubuduće primjenjivati i za radnike koji rade za opasnim strojevima. Ni oni četiri sata prije upravljanja strojem ne bi smjeli uzimati lijekove koji utječu na smanjenje opreznosti, poput tableta protiv bolova, glavobolje, zubobolje i drugih.

