Aukcija umjetnina u Zagrebu: Naći će se i djelo Vlahe Bukovca

Jedno od najvažnijih umjetničkih djela hrvatske moderne, pravi dragulj, djelo Vlaha Bukovca "Daleko od doma", naći će se na aukcije koja će se održati u utorak, 19. prosinca, s početkom u 19 sati, u Velikoj dvorani hotela Sheraton u Zagrebu, a dotad se može pogledati u Galerija Artmark, u zagrebačkoj Kući Amruš.

Izložba pod nazivom 'Zimska aukcija – hrvatska likovna umjetnost i izbor satova i nakita' krije nemali broj dragulja likovne umjetnosti, nakita i satova. Otvorena je 30. studenog i traje do same aukcije, na kojoj će biti ponuđena selekcija od čak 126 lotova koji mogu biti vrlo zanimljivi iskusnim kolekcionarima.

Foto: Vlaho Bukovac

Inače, Bukovčevo remek-djelo bilo je dio kolekcije, Samsona Foxa, britanskog kolekcionara i jednog od njegovih najvećih mecena. Nakon stotinu godina, slika "Daleko od doma" vraća se u Zagreb, gdje je postavljena na prodaju za rekordni iznos u vrijednosti između 100.000 i 200.000 eura. Time ova slika postaje i najvrjednije umjetničko djelo Vlaha Bukovca koje je ikad bilo na aukciji.

Favorit kolekcionara i umjetničkih entuzijasta, Vlaho Bukovac je na izložbi predstavljen s još dva djela: Dragocjeni pejzaž okolice Pariza "Cesta prema Parizu (Fontainebleau)" procijenjen na 15.000 do 25.000 eura, a na isti raspon očekivane cijene procijenjena je i "Studija za Ikara".

Foto: Vlaho Bukovac

Na Zimskoj aukciji s tri djela pojavit će se i još jedan velikan moderne, Emanuel Vidović. Njegova "Chioggia – Canale della Vena", naslikana 1898. uvodi nas u iznimnu seriju krajolika posvećenih Chioggiji i Veneciji. Slika je procijenjena na 15.000 do 25.000 eura, a uz nju na aukciji će biti ponuđene i "Mrtva priroda s kipićem" (procijenjena na 6000 do 9000 eura) i "Splitska luka" (procijenjena na 3000 do 4000 eura).

Foto: Bela Čikoš Sesija

Izložba Zimske aukcije predstavlja i druga velika imena iz zadnjih sto godina umjetničkog stvaralaštva, poput Mate Celestina Medovića s djelom "Pejzaž s Pelješca" (procjena na 10.000 do 15.000 eura), Menci Clementa Crnčića s morskim pejzažem "Slikareva vila u Novom Vinodolskom" (10.000 do 15.000 eura) te rijedak rad Bele Čikoš Sesije simbolističke tematike, stvoren oko 1900. godine: "Četiri arhanđela" procijenjen na 8.000 – 14.000 eura.

Foto: Menci Klement Crnčić

Dodatak izložbi hrvatske likovne umjetnosti je i važna "Božićna selekcija" posvećena satovima i nakitu. Delikatne kreacije i izvrsni dizajnerski komadi poput Cartier zlatnog seta ukrašenog dijamantima, tirkizima i ametistima – Délices de Goa (procjena 12.000 do 16.000 eura)

Foto: Emanuel Vidović

Cartier Baignoire vintage izgleda iz 1990. (početna cijena 3500 eura) ili ekscentričan Hublot Big Bang ženski ručni sat, limitirano izdanje (početna cijena 5000 eura).

Sva umjetnička djela Zimske aukcije, djela iz važnih povijesnih i privatnih kolekcija s potpisima velikih hrvatskih majstora, mogu se besplatno razgledati u Galeriji Artmark, na trgu J.J. Strossmayera 5, svaki dan od 10 do 20 sati do 18.prosinca ili online na www.artmark.hr.