Mala plava bića iz crtića prvo su bili sporedni likovi u stripu

Štrumpfovi, mala plava bića, su na današnji dan postali su globalni fenomen, dok je Britney Spears s 16 godina uzdrmala svijet pop glazbe svojim hitom "Baby One More Time"

Kad je 1958. godine 23. listopada prvi put izašao strip "Johan et Pirlouit", belgijskog crtača stripova Pierrea Culliforda, poznatog kao Peyo, nitko vjerojatno nije ni sanjao da će mala plava bića pod nazivom Štrumpfovi, koja je u stripu "provukao" kao sporedne likove, jednoga dana postati globalno poznata i obići cijeli svijet u više verzija: od animiranih filmova, videoigara, pa sve do niza industrija koje su ih iskoristile za promociju svojih proizvoda (školski pribor, na primjer, ili prodaja PVC figurica). Zanimljivo, kako je rasla njihova popularnost, Peyo je osnovao studio, kako bi se mogao baviti samo izvornim stripom, a Štrumpfove prepustiti drugim crtačima.

