Kamenice su najbolje oko Blagdana sv. Josipa, koji se obilježava danas, 19. ožujka, kad je kamenica u stađunu. To je period kad je ona najpunija, najbolja i najukusnija - sad se priprema za mrijest
Kamenice su baš na Sv. Josipa najbolje, najpunije i najukusnije
Svake godine s nestrpljenjem očekujemo početak, odnosno sredinu ožujka. Vrijeme je to kraljice među školjkama - kamenice. Naša najpoznatija je malostonska, Ostrea edulis, koja se služi i u poznatim tamošnjim restoranima, koji postaju glavno odredište kad je uživanje u ovoj deliciji u pitanju.
