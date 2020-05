'Babica Biba' porodila više od 6000 djece i - svoju unučicu

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Hrvatske mame: 'Mi smo rodile kod kuće i sve bismo ponovile'

- Prošla su već četiri mjeseca od kad sam porodila kćer i primila u ruke moju unučicu Ani i svaki dan je još uvijek ispunjen suzama radosnicama. Ne da se to opisati - kaže Biserka Matok – Glavaš, novopečena baka i primalja sa 30 godina staža u Klinici za ženske bolesti i porode u bolnici 'Merkur' u Zagrebu. Nakon što je, prema vlastitim procjenama, u životu porodila više od 6000 djece, zadnjeg dana 2019. godine doživjela je i taj nevjerojatni trenutak: Da primi u ruke unučicu u njenom prvom susretu sa svijetom.

POGLEDAJTE VIDEO: Baka i primalja Biserka Matok Glavaš, mama Iva i malena Ani

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Iako je bila preplavljena emocijama, kaže kako taj porod u profesionalnom smislu za nju nije bio puno drugačiji od ostalih.

- Naravno da sam bila uzbuđena što ću postati baka, no prevladao je profesionalizam i osjećaj da sam tu da mami budem podrška, pa sam se koncentrirala na to – priča Biserka, koja je među rodiljama poznata kao ‘babica Biba’ i vrlo je omiljena. Mnoge žene koje dolaze na porod dolaze s preporukom da ‘nastoje’ roditi baš u njenoj smjeni.

Ja sam primalja. Babica, kažu u narodu. Ona koja ženi znanjem, ljubavlju i nježnošću pomaže da na svijet donese novi... Objavljuje Hrvatska komora primalja u Petak, 8. svibnja 2020.

- Istina, proteklih se godina znalo dogoditi da kćerine prijateljice dođu k nama, pa su joj znale reći da ne bi izgurale ‘bez Bibe’. Više puta je znala reći da misli da baš i nisu baš posve ‘svoje’ – smije se Biserka. No, nakon što su zajedno prošle iskustvo njenog poroda, Iva (27) je pokazala koliko joj je podrška ‘babice Bibe’ bila vrijedna. Ona je prva u ožujku objavila priču o tom iskustvu na Facebook stranici Hrvatske komore primalja, na koju je Biserka ‘odgovorila’, s ciljem da njen odgovor obilježi 5. svibnja - Svjetski dan primaljstva.

Kako su sve druge aktivnosti koje su primalje ranije toga dana organizirale otpale zbog mjera zaštite od korone, osjetila je potrebu da kroz vlastito iskustvo progovori o tome zašto misli da je uloga primalja važna.

- Priče o porodima i trudnoći bile su svakodnevne priče u našoj kući otkad znam za sebe. Kad sam saznala da sam trudna, nakon gomile emocija i sreće, prvi dogovor je bio da na mome porodu nikako neće biti moja mama. To smo se obje složno dogovorile – piše Iva u toj objavi. Mama je bila na svim pregledima tijekom trudnoće, osim onog na kojem je saznala da će roditi djevojčicu.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Davala joj je savjete vezane za prehranu, pričala kako napreduje beba iz tjedna u tjedan, kakve promjene nju očekuju i kada. Iva nije bila ni svjesna koliko su joj razgovori s majkom značili, pogotovo oni u kojima ju je pripremala za sam porod.

Ipak, sve do dana kad je završila u rodilištu čvrsto se držala odluke da joj mama neće biti na porodu, jer joj ta pomisao nekako nije bila ugodna. No, kad je pukao vodenjak, nije bilo druge nego javiti mami u rodilište da - dolazi.

- Dolazak u rodilište u njezinoj smjeni bio je znak da me ona treba poroditi. I to je najbolji znak koji sam mogla dobiti. Sada znam da ženi dok rađa treba osoba od povjerenja, osoba koja će djelovati smirujuće na rodilju i istovremeno je osnaživati, a meni je to bila upravo primalja - priča Iva, dok Biserka ističe kako je povezanost između primalje i rodilje u tijeku poroda jako važna i značajno može utjecati na to da porod prođe lakše.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

- Upravo zato Hrvatska komora primalja se zalaže za to da primalje dobiju ulogu i tijekom trudnoće, kada mogu objasniti budućoj majci što ju čeka, pomoći joj da bolje razumije promjene i pripremiti na porod, koji nije lak ne samo ženama koje rađaju prvi puta, nego i onima koje su već rodile, jer svaki je porod drugačiji. Ta edukacija i povjerenje koje se stvori između primalje i rodilje je izuzetno važna. Iva je bila vrlo znatiželjna trudnica, puno je čitala i puno me ispitivala i vjerujem da joj je ta edukacija puno pomogla. Naime, znala je da će trudovi boljeti, da nije lako, ali i da je njezina uloga tijekom trudova važna da se dijete brže rodi - kaže Biserka.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL - Rodila sam za samo tri sata, što je rijetko kod prvog poroda - kaže Iva, dok dok Biserka u šali zaključuje da je valjda sad i njoj jasno zašto je babica Biba tako omiljena. No, zaista, u čemu je tajna njene ljubavi prema poslu i tome da ženama koje porađa pristupa tako lijepo da je preporučuju?

Moje iskustvo poroda Ja sam Iva i imam 27 godina. Prije nepuna dva mjeseca rodila sam djevojčicu Ani. Moja mama je... Objavljuje Hrvatska komora primalja u Petak, 13. ožujka 2020.

- Tajna je u ljubavi prema novom životu koji se rađa. Za mene je to i danas veliko čudo i još uvijek sam fascinirana snagom ženskog tijela koje taj život treba iznijeti i poroditi. Neizmjerno cijenim priliku da u tim trenucima budem prisutna - odgovara Biserka.

Kako do mirovine treba raditi još desetak godina, svaki slobodan trenutak trudi se provoditi sa svojim curama, Ani i Ivom, a nakon iskustva s rođenjem prve unučice, kaže kako se nada da će još koje unuče dočekati u rađaoni.

- Imam još dvojicu sinova. Iva je najstarija, njih dvojica imaju 26 i 20 godina, pa vjerujem da bismo mogli imati vremena za to da i njihovu djecu porodim – zaključuje Biba. Dodaje kako joj je obitelj uvijek bila najveća podrška i najveći izvor radosti u životu, a unučica je to – ustostručila.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Malena Ani i njeni roditelji u prvo vrijeme su bili sa Ivaninom obitelji, a baka je bila na godišnjem odmoru, tako da su punih mjesec dana uživale u druženju obitelji, prije nego što se mlada obitelj vratila u svoj dom.

- Moram reći da se i zbog toga osjećam neizmjerno sretno, jer je malo žena koje su imale takvu podršku. Moje prijateljice koje su rodile znale su reći da ne mogu odvojiti 5 minuta za sebe, a ja sam se bez brige mogla otuširati ili predahnuti, Ani je bila s bakom. A o tome koliko mi je značila mamina podrška vezano uz dojenje ne trebam ni govoriti - kaže mlada mama.

Korona je malo prorijedila bakine dolaske, pa se u međuvremenu i sama naučila odlično snalaziti s bebom. A mala zvijezda priče, Ani, dobro spava i rado papa i vesela je beba, kaže mama. Sami smo se, pak, uvjerili u to da ju poziranje ne zanima previše - pred kamerom se samo šarmantno proteže i zijeva.

