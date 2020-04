Porod svog prvog djeteta zbog korone gledao na video-pozivu

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Udala se za svog heroja: Ljubav se rodila kad joj je spasio život

Stephanie Gandelman (34) iz Jersey Citya u New Jerseyju, oduvijek je zamišljala da će je njen suprug držati za ruku kad bude rađala prvo dijete. No nakon što su bolnice uvele zabranu sudjelovanja supružnika u porođajnim salama morala je pristati na sljedeću najbolju opciju, a to je bila ta da je njen muž Marty bodri putem video poziva.

Stephanie je priznala da joj je bilo teško sama proći kroz porođaj s uznemirenim Martyjem koji je ostao kod kuće.

- Bio je uznemireniji od mene zato što je Jake naše prvo dijete i bilo mu je teško jer nije mogao biti u bolnici da vidi svog sina. Kada su nam rekli da Marty ne može biti sa mnom, oboje smo bili jako tužni i bilo nam je teško to prihvatiti. Ali, bila sam sretna što sam mogla, kao i inače doći u bolnicu kada sam trebala roditi, jedino nam je bilo važno da beba bude dobro. Kamera je za mene bila Marty, a ne kamera. Za mene to nije ništa promijenilo i bilo je lijepo znati da je on tu sa mnom - ispričala je Stephani.

- U početku sam bio vrlo uznemiren, ali kada sam vidio koliko je liječnika sa Stephanie znao sam da je na sigurnom što mi je pomoglo da se smirim. Naravno, bilo mi je teško ne biti tamo i ne moći zagrliti i poljubiti mog sina. Kada sam vidio da su Stephanie i Jake dobro, to mi je bilo najvažnije i osjećao sam se kao da sam u sobi s njima - rekao je Marty.

Steph je uspješno zatrudnjela u srpnju 2019. godine nakon tri godine pokušavanja. Također je pretrpjela i tri pobačaja u prvom tjednu gestacije.

- Oboje smo bili jako sretni kada je trudnoća protekla onako kako smo i planirali i bez ikakvih problema. Oboje imamo problema s plodnosti, a kada sam po četvrti put zatrudnjela bilo me jako strah da ću ponovno pobaciti, ali sve je prošlo u redu - rekla je.

Četiri dana prije nego što je Stephanie morala ići u bolnicu roditi, bolnica Mount Sinai zabranila je svim supružnicima da sudjeluju u porodu kako bi se spriječilo širenje Covida-19.

- Kada nas je bolnica obavijestila za to, u istom su mailu ponudili opciju virtualnog sudjelovanja. Odmah smo znali da to želimo - rekla je Stephanie.

Dan nakon što je rodila, Stephanie i Jake su pušteni kući, a ponosni tata došao je ispred bolnice po njih i upoznao svog sina.

- Kad sam napokon upoznao Jakea, to je bio tako sjajan osjećaj. Dao sam mu poljubac i zagrljaj, a zatim ih odveo kući na sigurno - rekao je Marty, a piše Metro.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Kraljica Elizabeta II proslavila je rođendan online zabavom

POGLEDAJTE VIDEO Robert Knjaz #ZAJEDNO24SATA: