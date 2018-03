Babica je porodila samu sebe, i to dok je rađala carskim rezom

Emily Dial (34), medicinska sestra i babica iz Kentuckyja u SAD-u, široko se nasmijala kada je iz svoje utrobe izvukla bebu. Podigla ju je s obje ruke i povikala kako je dobila kćer. Željela je biti uključena u rođenje svojeg trećeg djeteta koliko god je to moguće, željela je doživjeti rođenje svoje kćeri u potpunosti. Nije ju omelo niti to što je morala roditi carskim rezom.

- Bio je to jedan od najsavršenijih trenutaka u mojem životu. Sama sam izvukla svoju bebu - rekla je kasnije.

Ali, nisu sve njezine trudnoće bile tako idilične. Velika tragedija dogodila se njoj i suprugu Danielu 2012. godine kada je rodila svoje prvo dijete, sina Greysona. Liječnici su odmah vidjeli da nešto nije u redu.

Bebina dijafragma se nije posve razvila, a jetra i crijeva su zauzimala previše prostora u šupljini prsnog koša - pluća mu se nisu mogla normalno razvijati. Dječaka su odmah operirali, ali njegovo sićušno tijelo nije izdržalo sve te traume, umro je deset dana kasnije, prenosi Daily Mail.

Kći Ellu rodila je prije četiri godine carskim rezom. Na sreću, sve je prošlo u najboljem redu, a djevojčica je na svijet došla posve zdrava. Međutim, Emily je tijekom poroda osjećala jaku mučninu pa nije mogla u potpunosti uživati u rađanju svojeg djeteta.

Kada je saznala da je na putu treće dijete, Emily je odlučila da će u dolasku ove bebe na svijet uživati maksimalno, željela je doživjeti tu ljepotu rođenja djeteta. Znala je da će morati na carski rez. Pred sam porod sterilizirala je ruke kao što to rade i liječnici i na njih navukla kirurške rukavice. Legla je na stol, a kirurg ju je razrezao.

Kaže da je adrenalin rastao u njoj dok je čekala svoj trenutak. Primila je bebu i izvukla je.

- U isto vrijeme sam bila u šoku i osjećala strahopoštovanje. Nisam razmišljala o tome da mi je trbuh širom rastvoren. Rekla sam "O moj Bože, djevojčica je" - prisjetila se trenutka kojeg neće zaboraviti dok je živa. Nakon što je djevojčicu izvukla iz sebe, približila ju je svojem licu i promatrala. Nazvali su je Emma.

Fotografkinja Sarah Hill koja je bila zadužena za hvatanje svakog trenutka kamerom, bila je u pozitivnom šoku.

- Bio je to jedan od najboljih dana koje sam imala u životu, nakon rođenja mojih sinova. Ona je na svijet donijela mojeg sina i biti uz nju dok na svijet donosi svoju kćer, bilo je nevjerojatno. Nešto neopisivo je svjedočiti novom životu koji dolazi na ovaj svijet, ali kada vidite majku koja je to napravila kao Emily, to je neopisivo - rekla je.