Bachove kapi: Cvjetne esencije pomažu kod stresa, umora i boli

Prije 90 godina Bach je utvrdio sedam glavnih emocija i psihičkih stanja koja negativno utječu na čovjeka, a njegove kapi su zapravo cvjetne esencije za koje se vjeruje da mogu eliminirati negativne osjećaje

<p>Dr. Edward Bach je bio bakteriolog, botaničar i homeopat koji je još 30-ih godina prošlog stoljeća došao do zaključka da biljke, osim ljekovitog djelovanja na tijelo, imaju i utjecaj na psihičko zdravlje i emocije.</p><p>Stoga je i začetnik terapije kapima, koje su nazvane po njemu ili terapije cvjetnim esencijama poznate u homeopatskim krugovima. Kako se tvrdi, ne samo u homeopatskim krugovima, one imaju i znanstvenu potporu. Bachove kapi predstavljaju cvjetne esencije za koje se vjeruje da mogu pozitivno djelovati na čovjeka tako što eliminiraju negativne misli i emocije. Bach je prije 90 godina utvrdio sedam glavnih emocija i psihičkih stanja koja negativno utječu na čovjeka, a to su: strah, nesigurnost, usamljenost, obeshrabrenost, nezainteresiranost, pretjerana briga za druge, preosjetljivost na utjecaje i ideje. Među poklonicima liječenja Bachovim kapima je i Zadranka Ozrenka Kamber. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Aromaterapijom otjerajte komarce</strong></p><p>Ona tvrdi da su Bachove kapi danas prepoznatljive kao prva linija obrane kod psihičkih poteškoća poput depresije, anksioznosti i mnogih fobija. Većina holističkih i homeopatskih stručnjaka ih, kaže ona, preporučuje kao blagu alternativu koju vrijedi isprobati prije nego što se okrenemo antidepresivima i drugim farmakološkim rješenjima. Naša sugovornica Ozrenka Kamber govori da u ovo vrijeme, kad nas je sve pogodio korona virus, imamo razloga da nastavimo dalje neustrašivo i bez bojazni, znajući da je lijek zapravo u nama. </p><p>- One mogu, baš kao i predivna glazba ili nešto drugo što je inspirativno, uzdići našu pravu prirodu i približiti nas vlastitim dušama te samim tim donijeti osjećaj mira i olakšanje patnji. One ne liječe napadajući bolest, nego preplavljuju naša tijela prelijepim vibracijama naše uzvišene prirode, u čijem se prisustvu bolest topi kao snijeg na suncu - pojašnjava Ozrenka Kamber.</p><p>Drugim riječima, naš zdrav duh može puno pomoći da i tijelo postane zdravo. Prema ovoj terapiji, biljke i cvijeće sadrže energetske vibracije i ljekovita svojstva koja se tijekom konzumiranja prenose u tijelo. Bachove kapi su jednostavne za korištenje, nemaju nuspojava i ne stvaraju ovisnost.</p><p>- Kapi pomažu da uspostavimo ravnotežu u organizmu jer svojim djelovanjem potiču na samoizlječenje. Kako je riječ o cvjetnim kapima, njihovo djelovanje je blago i nježno te se poboljšanja mogu zamijetiti nakon nekoliko mjeseci korištenja. Istraživanja su pokazala da kapi imaju pozitivan utjecaj pri smanjivanju snažne anksioznosti u stresnim situacijama - kaže naša sugovornica.</p><p>Cvjetne esencije se koriste za pomoći sebi ili nekom drugom da prebrodi bolno emocionalno stanje. Odgovarajuću esenciju može preporučiti naturopat ili specijalist za Bachovu terapiju. No i vi možete naučiti primjenjivati Bachovu terapiju. Da biste odabrali odgovarajuću esenciju, istražite emocionalni svijet pacijenta. Proučite njegovo ponašanje, držanje, pokrete, ton i izraz lica. Utvrdite osjeća li strah, tugu, potištenost, ljutnju, očaj, nemir, neodlučnost ili nešto drugo te mu dajte esencije koje će ukloniti te bolne emocije.</p><p>Ako je apatičan i ravnodušan, odgovarat će mu divlja ruža. Ako vas prekida, napet je ili nemiran, neka uzme nedirak ili sporiš. Ako je stidljiv, prestrašen i govori isprekidano, preporučuju se krabuljača ili ariš. Ako pati od osamljenosti, najbolje će odgovarati cikorija. Želi da mu nitko ne smeta? Dajte mu rebraticu. Nestrpljiv je ili razdražljiv jer se presporo oporavlja? Esencija nedirka će pomoći. Boji li se izvesti i najmanji pokret, posebno nakon ozljede, udarca ili prijeloma, ili strahuje da će se još jače razboljeti? U ovom slučaju pomoći će mu krabuljača. Sluti li da za njegovu tegobu nema lijeka, najprikladnija je štipavica. </p><p>Tijekom susreta možete ga zatražiti da vam iskreno opiše sebe i ispriča kakvo mišljenje o njemu imaju njegovi bližnji. Je li dominantan i nepopustljiv? Za njega je vinova loza. Pokoran je i ne zna se oduprijeti? Različak. Ima prejak osjećaj odgovornosti? Hrast. Muče ga bijes i ljubomora? Božikovina. No nisu ljudi jedini koji mogu izvući korist. Veterinari i agronomi potvrđuju uspjeh cvjetnih esencija kod pasa, mačaka, ptica, kokoši i biljaka.</p><h2>Trebaju vam esencije, bočice, izvorska voda, konjak i ocat</h2><p>Kakvu god smjesu pravili, uzmite bočicu od zatamnjenog stakla s kapaljkom. Napunite je gotovo do vrha izvorskom vodom, naspite 25 kapi konjaka ili jabučnog octa kao konzervansa i dodajte po sedam kapi od svake odabrane esencije. Protresite smjesu i uzimajte po četiri kapi ispod jezika, četiri puta na dan. Kratko zadržite tekućinu u ustima prije nego što je progutate.</p><h2>Najbolje djeluje protiv umora i stresa</h2><p>Bachova terapija je naročito učinkovita kod emocionalnih disbalansa, stresa, napetosti, psihičkih problema, nesanice, depresija, strahova, umora, posttraumatskog stresa, hiperaktivnosti kod djece, noćnog mokrenja kod djece, dugotrajnih bolesti kao što su astma, alergije, kožne bolesti... Najslavnija smjesa Bachovih esencija prodaje se pod tržišnim imenom Rescue Remedy, a Ozrenka napominje kako pomaže u liječenju tjeskobe, ali i trudnicama jer smanjuje strah i nervozu.</p><h2>Nove esencije umanjuju moderne probleme</h2><p>Danas se koristi stotinjak novih ekstrakata koji pomažu kod ‘modernih’ problema. Badem pomaže kod nezrelosti i straha od starenja, jasmin kod zabrinutosti za materijalnu sigurnost, uz zanemarivanje duhovnosti, kopar kod tjeskobe zbog pretjerane osjetilne stimulacije i ubrzanog života, maslačak i lavanda kod tjelesne, emocionalne i mentalne napetosti, kupina kod nesposobnosti ostvarivanja planova, ljutić kod manjka ambicija i samopoštovanja, tulipan kod neprijateljstva prema majci...</p><h2>Priprema esencija uz malo cvijeća i sunca</h2><p>Kad odaberete cvijeće koje želite pripremiti, pažljivo odrežite cvjetove i odložite ih u staklenoj posudi napunjenoj s litrom izvorske vode. Grančicom pravilno rasporedite cvjetove po površini vode tako da svaki dotiče vodu. Zahvaljujući djelovanju svjetla i sunčeve topline, terapeutska energija cvijeća prijeći će u vodu. Ostavite ih od tri do četiri sata na suncu pa ih izvadite iz vode, koja će već biti obogaćena cvjetnom energijom. Ulijte 50 ml energijom nabijene vode u bočicu od 100 ml, a ostatak bočice napunite jakim konjakom ili vinjakom. Time ste dovršili izradu matične cvjetne tinkture.</p><h2>Sunčana metoda</h2><p>Bach je vjerovao da zrake jutarnjeg sunca koje prolaze kroz kapi rose na laticama prenose snagu cvijeća na vodu. Stoga je skupljao jutarnju rosu s biljaka i pohranjivao je u otopini s konjakom. Dobivenu je smjesu nazivao matičnom tinkturom. Kasnije je shvatio da je količina rose koju bi uspio prikupiti nedovoljna za terapijske svrhe pa je namakao cvijeće u izvorskoj vodi i izlagao ih suncu. Nešto sasvim jednostavno kao što je pregršt cvjetova ostavljenih na suncu u posudi s vodom može biti savršen lijek za brojne tjelesne i psihičke tegobe.</p><h2>Cvjetni ekstrakti dr. Bacha</h2><p><strong>Naziv </strong> <strong> Indikacije</strong></p><p>Ariš Manjak samopouzdanja, podcjenjivanje samoga sebe<br/> Bijeli kesten Mučan unutrašnji dijalog, stalna zabrinutost<br/> Bor Osjećaj krivnje i samooptuživanje<br/> Božikovina Zavist, ljubomora, bijes, osvetoljubivost<br/> Brijest Nesposobnost nošenja s velikom odgovornošću<br/> Bukva Netrpeljivost, drskost<br/> Cikorija Posesivnost, želja za pažnjom, manipulacija osjećajima<br/> Crveni kesten Strah i uznemirenost zbog bližnjih<br/> Divlja jabuka Osjećaj umne ili tjelesne nečistoće<br/> Divlja ruža Bezvoljnost, monotonija<br/> Divlja zob Gubitak orijentacije, lutanje, zastajanje pred ciljem<br/> Encijan Brza obeshrabrenost pred preprekom, reaktivna depresija<br/> Gorčica Sumorno raspoloženje, depresija, melankolija<br/> Grab Sumnja u vlastite snage, pomanjkanje volje i motiva<br/> Hrast Pretjerana odgovornost, neumjeren altruizam<br/> Izvorska voda Perfekcionizam, strogost prema sebi<br/> Jasika Strah od nepoznatog i neobjašnjivog<br/> Kozja krv Čežnja, nostalgija<br/> Krabuljača Strah od svakodnevnih stvari<br/> Maslina Krajnji umor nakon napora i patnji<br/> Nedirak Nestrpljivost, razdražljivost<br/> Orah Nesposobnost prilagođavanja promjenama<br/> Pavitina Odsutnost duhom, zbunjenost i oslabljena koncentracija<br/> Pitomi kesten Očaj, beznađe, bezizlaznost<br/> Plavi jasmin Pomanjkanje vjere u vlastiti sud, traženje vodstva<br/> Ptičje mlijeko Psihofizički udarac i traumatično iskustvo<br/> Kesten Nesposobnost učenja iz iskustva<br/> Kičica Pokornost, pretjerana popustljivost<br/> Rebratica Ponos, suzdržanost i emocionalna hladnoća<br/> Sporiš Fanatizam, pretjeran entuzijazam, žestina<br/> Sunčanica Paralizirajući strah ili panika<br/> Štipavica Gubitak nade i vjere<br/> Šljiva mirabel Strah od gubitka kontrole i činjenja ludosti<br/> Treskavica Neodlučnost, neopredijeljenost, nestabilnost<br/> Turica Tjeskoba ili tuga skrivene iza vedrog lica<br/> Vinova loza Nepopustljivost, sklonost dominiranju, tiranija<br/> Vrba Gorčina, zlovolja, jadikovanje, samosažaljenje<br/> Vrijes Usredotočenost na sebe, brbljavost i nesposobnost slušanja</p><h2>Bachovi sljedbenici </h2><p>Bach je preminuo 1936. godine, u dobi od 50 godina, bez lipe u džepu. Nakon što je cijeli život posvetio pacijentima, brigu o svojem djelu ostavio je u nasljeđe suradnicima Nori Weeks i Victoru Bullenu. Cvjetna terapija nastavila se razvijati. Richard Katz je 1979. godine osnovao Udruženje za cvjetnu esenciju (Flower Essence Society). On i supruga Patricia otkrili su terapeutsku vrijednost stotinjak novih ekstrakata za liječenje stanja koja Bach nije uzeo u obzir: stresa, zagađenja, poremećaja seksualnosti, teškoća u komunikaciji, krize identiteta, straha od uspjeha i drugih. Nijemac Andreas Korte je 1990. godine dopunio Bachov sustav s dvadeset esencija amazonskih orhideja, koje pomažu u poteškoćama na putu duhovnog razvoja.<br/> </p>