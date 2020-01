Recepti za ljepotu kože i kose: Prirodne kreme, maske, pilinzi

LICE

Krema protiv bora

Glavni sastojak je kokosovo ulje koje je poznato ako odlično za zaštitu i regeneraciju kože.

Sastojci:

2 žlice kokosovog ulja

2 kapi ulja vitamina E

2 kapi eteričnog ulja timijana

Postupak:

U posudici dobro pomiješati kokosovo ulje s vitaminom E i uljem timijana, i to je to. Kremu na područje oko očiju i lice nanosite laganom masažom dva sata prije odlaska na spavanje.

Višak koji se ne upije uklonite maramicom. Kremu čuvajte u hladnjaku.

Piling za sužavanje pora

Pomiješajte soda bikarbonu s mlakom vodom, tako da dobijete neku vrstu paste. Nanesite to na kožu i lice masirajte kružnim pokretima nekoliko sekundi. Nakon toga lice isperite hladnom vodom koja će stisnuti pore. Ponavljate ovu metodu svaki dan dok pore ne budu skroz čiste.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

TIJELO

Losion za meku i mirisnu kožu

Sastojci:

80 g kakao maslaca

80 g shea maslaca

20 g kokosovog ulja

Postupak:

Stavite u blender kokosovo ulje i shea maslac da se sjedine pa dodajte kakao maslac koji ste prethodno otopili u posudici na pari (na lonac sa malo vode se stavi drugi i tako se otapa). Kada smjesa bude jednolična, premjestite je iz blendera u staklenku pa stavite u hladnjak. Losion će imati čvrstu strukturu pa mali dio najprije ugrijte među dlanovima pa tek tada nanosite na kožu.

Ovaj losion može na sobnoj temperaturi trajati oko mjesec dana, a u hladnjaku oko dva mjeseca.

Čokoladni piling za tijelo

Sastojci:

1 šalica smeđeg šećera

1/2 šalice kokosovog ulja

1/3 šalice bademovog ulja

2 žlice kakao praha

Postupak:

Sve sastojke dobro promiješajte pa stavite u staklenu teglu i čuvajte na sobnoj temperaturi. Nanosite na tijelo laganim kružnim pokretima nekoliko minuta pa isperite.

Foto: 279photo

Piling od kave

Sastojci:

1 šalica kokosovog ulja

1/2 šalice šećera

1/3 šalice taloga od kave

2 do 3 žličice maslinovog ulja

Postupak:

Sve sastojke dobro promiješajte pa spremite u staklenku. Nanosite na kožu i masirajte lagano kružnim pokretima pa isperite.

STOPALA

Piling za stopala

Sastojci:

50 g taloga od kave

žličica nekog ulja

Postupak:

Dobro promiješajte ta dva sastojka, nanesite ih na stopala i masirajte ih kružnim pokretima desetak minuta, posebno pete. Isperite toplom vodom pa nanesite hranjivu kremu. Ovakav piling radite jednom tjedno kako bi stopala bila i ostala lijepa.

Foto: Cherries

Krema za njegu stopala

Sastojci:

20 g nevenove masti

10 ml vitamina A

Postupak:

U posudici dobro promiješajte nevenovu mast sa vitaminom A i stavite u malu staklenku pa u hladnjak. Svaku večer prije odlaska na spavanje, premažite stopala tom kremom, posebno pete, područje oko prstiju i nokte.

RUKE

Povremeno napravite piling

Važno je periodično ukloniti mrtve stanice kože, a to možete napraviti vrlo jednostavno. Pomiješajte malo kristalnog šećera i maslinovog ulja i tom smjesom istrljajte ruke. Nakon pilinga ih nahranite kremom ili maskom.

Zobene pahuljice za meku kožu

Kada se dodaju u toplu vodu, zobene pahuljice pomažu u obnovi kože. Napunite posudu toplom vodom i ubacite u nju malo zobenih pahuljica. Uronite ruke unutra i držite neko vrijeme - koža će postati meka i glatka od sluzi koju zobene pahuljice stvaraju.

Maska od meda i zobenih pahuljica

Pomiješajte pet žlica zobenih pahuljica sa dvije žlice meda, jednom žlicom maslinovog ulja i jednom žlicom mlijeka. Nanesite smjesu na ruke pa navucite pamučne rukavice. Nakon pola sata isperite mlakom vodom.

Foto: Dreamstime

Aloa vera za gipku kožu

Ruke možete namazati gelom od aloe vere koji je odličan za kožu, čini je elastičnom, glatkom i hidratiziranom. Osim toga, ova biljka ima antibakterijska svojstva i ublažava iritacije na koži.

Noćni pakung za kritične situacije

Ljudi sa ekstremno suhom kožom trebali bi si povremeno priuštiti noćni pakung.

Postupak: obilno namažite ruke hidratantnim losionom ili kremom te ih ugurajte u rukavice. Tijekom noći, krema će se apsorbirati u kožu i ruke će biti dobro hidratizirane. Ako ne želite remetiti san navlakama na rukama, masku na rukama možete držati nekoliko sati, dok gledate TV.

Regenerativna krema za ruke

Sastojci:

10 žlica naribanog pčelinjeg voska

150 ml ružine vodice

200 ml macerata nevena

5 kapi eteričnog ulja čajevca

Postupak:

Trebat će vam dva manja lončića i jedan veći koji će poslužiti kao vodena kupelj u kojoj će se sastojci lagano zagrijavati. U jedan lončić stavite ružinu vodicu, a u drugi vosak i macerat.

*ovaj recept je preuzet sa portala Alternativa za Vas

Foto: Fotolia

USNE

Balzam za usne

Sastojci:

5 g pčelinjeg voska

10 ml nerafiniranoga kokosova ulja

3 ml bademovog ili jojobinog ulja

1 kap eteričnog ulja klinčića

4 kapi eteričnog ulja naranče

Postupak:

U lonac ulijte vode do pola pa u njega uronite vatrostalnu posudu u kojoj se nalaze usitnjeni pčelinji vosak i sva ulja osim eteričnih. Zagrijavajte na laganoj temperaturi dok se vosak i kokosovo ulje ne otope, maknite s vatre i u smjesu dodajte eterična ulja.

Dobro promiješajte drvenim štapićem pa ulijte u kutijice ili tubice za balzam koje je moguće pronaći u trgovinama. Zatvorite tek kada se smjesa potpuno ohladi.

Foto: Dreamstime

KOSA

Domaći šampon

Soda bikarbona se pomiješa s vodom u omjeru 1:3, znači na jednu količinu sode idu tri vode. Na primjer, za kosu dužine do ramena dovoljno je dvije do tri žlice sode. Smjesa se nanese na suhu ili mokru kosu od korijena prema krajevima i ostavi jednu do tri minute. Potom se ispere vodom.

Nakon toga se ispere i s mješavinom octa (bijeli ili jabučni) i vode u omjeru 1:4. Da bi smanjila miris octa, iako on brzo ispari, u smjesu možete dodati nekoliko kapi eteričnog ulja lavande, ružmarina ili, mente.

Na kraju se pusti mlaz hladne vode jer ona pomaže zadržati vlagu u vlasima da kosa ne izgleda suho, osim toga zaglađuje kosu i daje joj sjaj, savjetuje blogerica Sonnet Lauberth za portal mbg.

Hranjiva maska za kosu od avokada

Sastojci:

zreli avokado

žličica maslinovog ulja

žličica meda

jaje

Postupak:

Miješajte sve sastojke dok smjesa ne postane glatka. Nanesite masku ravnomjerno na kosu od korijena do vrha. Ostavite da odstoji oko 20 minuta dok se maska ​​upije. Isperite toplom vodom.

Foto: Dreamstime

Maska od aloa vere

Ova maska čini kosu glatkom i potiče rast.

Sastojci:

list aloe vere

čajna žličica bademovog ulja

Postupak:

Razrežite list aloe vere list po sredini pa ga nasjeckajte pa umiješajte bademovo ulje. Nanesite smjesu na kosu i glavu omotajte plastičnom folijom ili vrećicom. Ostavite oko 20 minuta pa isperite kosu toplom vodom.

Maska od banane uklanja perut

Sastojci:

velika svježa banana

žličica meda

Postupak:

Miješajte sve sastojke dok ne dobijete smjesu sličnu pire krumpiru. Nanesite na kosu i držite oko 20 minuta. Isperite toplom vodom, prenosi Bright Side.

Foto: Dreamstime

DEZODORANS

Domaće dezodoranse čuvajte na hladnom i tamnom mjestu gdje može stajati i do godinu dana, ali potrošite ćete ga puno prije toga. Donosimo vam dva recepta:

Dezodorans sa kakao maslacem

Sastojci:

2 žlice kokosovog ili kakao maslaca

3 žlice soda bikarbone

2 žlice shea (karite) maslaca (regenerira kožu)

1 žlica pčelinjeg voska

2 žlice aru praha (ima dva puta veću moć zgušnjavanja od pšeničnog brašna) ili 1 žlica škroba

20 kapi eteričnog ulja čajevca (ima jaka antigljivična i antibakterijska svojstva)

Napomena: Ukoliko nemate ulje čajevca, slobodno možete dodati ono od lavande, ružmarine ili limuna, prenosi Atma.

Postupak:

U staklenu teglicu od otprilike 500 ml stavite shea i kokosov (ili kakaov) maslac te vosak pa uronite u lonac vruće vode da se polako otapaju na laganoj vatri. Kada dobijete jednoličnu smjesu, maknite iz vruće vode i dodajte soda bikarbonu i aru prah (ili škrob). Dobro promiješajte pa dodajte eterično ulje. Toplu smjesu ulijte u kalup ili posudicu.

Foto: Dreamstime

Željeni oblik dezodoransa možete dobiti na tri načina pa izaberite koji vam je najpraktičniji:

Ulijte smjesu u silikonske kalupe za kolače, ohladite da se stisne pa izvadite. Stavite ih u neku posudicu (npr. staklenku) pa utrljavajte direktno na kožu po potrebi. Ulijte smjesu u staru, praznu ambalažu kupovnog antiperspiranta. Ulijte smjesu u male, plitke limene kutijice i nanosite dezodorans prstima.

Dezodorans sa kokosovim maslacem

Sastojci:

4 žlice kokosovog maslaca

4 žlice soda bikarbone

4 žlice aru praha (ili 2 žlice kukuruznog škroba)

Po želji: 20-tak kapi kapi eteričnog ulja čajevca (ili lavande, limuna, ružmarina)

Priprema:

Pomiješajte soda bikarbonu i aru prah (ili škrob) pa dodajte maslac od kokosa. Po želji ubacite eterično ulje, ali i ne morate. Smjesu stavite u posudicu i nanosite prstima.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: