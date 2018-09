Bacila je uroke na mene? Imam osip i plikove po cijelom tijelu...

Poštovani Mevludine,

vidim da mnogima pomažete savjetima, pa vas lijepo molim ako možete pomoći i meni. Bit ću vam zahvalna. U životu sam prošla više zla nego dobra. Ali to je sad iza mene. Mene zanima sadašnjost i budućnost, ako je uopće imam s 86 godina. Naime, u zadnje vrijeme mi se događaju vrlo čudne stvari. Mislim da mi je to napravila žena čiju vam fotografiju šaljem. Ja sam prije dvije godine od nje tražila i dobila mješavinu čaja koju sam pila zbog tlaka, ali bez uspjeha. Kad sam je ponovno nazvala, rekla mi je da ju više nikad ne zovem i poklopila slušalicu. Dobila sam strašan osip i plikove po cijelom tijelu nakon nekoliko dana. U tih godinu dana izgubila sam deset kilograma. Mislim da mi je ona to sve napravila, ali ne znam jesam li u pravu. Često sam pomišljala na samoubojstvo. Hvala na odgovoru i lijep pozdrav.

šifra: lavica

Odgovor:

Zahvaljujući vašoj pozitivnoj energiji, prebrodili ste mnoge stvari, iza vas je puno tog lošeg. Obratili ste se navodnoj travarki koja vam je dala čaj. Nažalost ima onih koji su alergični na mnoge biljke i čajeve, pa travarka nije bila korektna prema vama, a vi niste ni prvi na zadnji kome je to napravila. Zato postoje kvalificirani homeopati i travari, a ne ove iz oglasa koje rade lažna čuda i daju lažna obećanja. U zadnje vrijeme vidim puno prevara i raznih vračara koje ucjenjuju ljude, no tu ćemo temu uskoro otvoriti pa iskreno i otvoreno pisati o tome. Vi ste ovoga puta dobro prošli, vidio sam i puno lošijih iskustava. Savjetujem vam da pijete čaj od matičnjaka ili pčelinje trave, koji mirisom podsjeća na limun.