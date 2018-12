Baka Jelka Zubović iz Trnave: Idući Badnjak slavim prvih 100

Baka Jelka Zubović je na Badnjak ove godine napunila 99 godina. Njezin dom, u kojemu u Trnavi živi sa sinom, ovih je dana bio ispunjen radošću.

Naime, bakina rođendana prisjetile su se djelatnice projekta “Zaželi”, čiji je baka Jelka korisnik. Taj posjet baku je razveselio i o Božiću ugrijao njezino srce.

Baš kao što je iznenadio i njenu kćer koja je majci ovih dana stigla u posjet iz Zagreba, piše portal Novgra.

- Jer jedno je kad se vašeg rođendana sjete djeca, a nešto drugo kad vam ga na poseban način čestitaju do jučer možda nepoznati ljudi - rekla je Jelka, koja se obradovala torti.

Jelku Zubović, koja danas ima i dvoje praunučadi, kako je sama rekla, život nije mazio. Rodila se na Badnjak, 24. prosinca 1918., mjesec dana nakon što je okončan Prvi svjetski rat, 24 dana nakon što je stvorena Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, koja je kasnije nazvana Kraljevina Jugoslavija. Tijekom života doživjela je osnivanje nove Jugoslavije, ali i dočekala samostalnu državu Hrvatsku. Ona i suprug obrađivali su mnogo zemlje, a kad se razbolio, vodila je brigu i o njemu i o djeci, nastavivši ih školovati upravo obrađujući zemlju i prodajući domaće proizvode na lokalnim tržnicama.

- Niste je mogli vidjeti bez motike - priča gospođa Mara, koja je posjećuje i pomaže joj u kućanskim poslovima u sklopu projekta “Zaželi”.

- Eto, i prošloga ljeta su kopale u vrtu zajedno. Pa i sjemenje je već skupila i za sljedeću sjetvu u svojem vrtu, do kojega, doduše, sad ne može bez štapa, ali ne misli odustati ni ovo ljeto ako joj zdravlje dopusti. Sretna je, kako je rekla, što je pamet služi - oduševljena je gospođa Mara bakom Jelkom.

A vesela i vitalna Jelka i dalje svako jutro voli prolistati 24sata te još prati politiku.

- Sve volim i sve me zanima. Nisam vješta govornica da to prepričam, ali kad nešto pročitam, to protumačim za sebe - otkrila nam je još ljetos kad smo je posjetili u njezinu zelenom vrtu.

- Ne znam ni kako sam doživjela ovoliko godina, od mojih više nema nikoga, a ja ostala - kaže baka Jelka odlučna da iduće godine proslavi svojih “prvih“ 100 godina.