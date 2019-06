Bake otkrile pravu formulu za dug i sretan brak u 20 savjeta

1. Pazite što želite, moglo vi vam se ostvariti

- Moja prabaka mi je uvijek govorila da pazim što pecam jer bih mogla pronaći zmiju. Možda mislite da želite znati sve, ali jesu li rezultati vrijedni posljedica tih informacija? Često mislimo da smo spremni čuti sve prljave pojedinosti kako bi shvatili da nam je bilo bolje dok ih nismo znali - kaže Shannon Battle, licencirana profesionalna savjetnica.

Postoje neke tajne koje je u redu sačuvati od supružnika.

Foto: Dreamstime

2. Nije bitno što kažete, nego kako to kažete

- Kao djetetu, baka me učila je uspješan odnos više rezultat karaktera, nego sadržaja. Njezina omiljena izreka bila je 'Uhvatit ćeš više muha medom, nego octom'. Važno je uvijek biti ljubazan, čak i u napetim situacijama jer ljubazne riječi pomažu parovima da uspostave održavaju pravednu suradnju koja jača vezu - tvrdi Bill Benson, licencirani bračni i obiteljski terapeut.

Foto: Fotolia

3. Pustite ga/ju da pobijedi

- Kada sam se tek udala, baka mi je rekla da ga 'uvijek pustim da pobijedi'. Tada mi se nije sviđao ovaj savjet jer nisam mislila da je to pošteno. Zašto bi mu uvijek pustila da pobijedi? Kako sam postala starija i zrelija, shvaćam da time ne dopuštamo da nas netko zloupotrebljava ili iskorištava, nego da dopustim svom partneru da pobijedi u malim stvarima. Radi se o kompromisu radi mirnog braka. Popustite u manjim sukobima za dobrobit cjeline i mirniju zajednicu - savjetuje Karenna Alexander, trenerica za spojeve i veze.

4. Kuhajte njegov/njezin omiljen obrok

- Moja je baka uvijek imala pripremljen ukusan obrok za djeda. Isprva kad sam to čula, činilo mi se da je zastarjela. Muškarac bi me trebao voljeti zbog mene, ne zbog mojih kuharskih vještina. I istina je, ako imate dobrog dečka, nećete ga izgubiti ako ste loša kuharica. Ali, kuhanjem obroka za nekoga koga volite je način da mu pokažete ljubav i da ste tu za njega. To je oblik komunikacije, čak i onda kada ste oboje iscrpljeni i nemate više snage - kaže Alexander.

Foto: Dreamstime

5. Pretvarajte se da ne možete otvoriti staklenku

- Moji baka i djed bili su u braku 41 godinu. Baka mi je odala svoju tajnu: 'Ponekad moraš pustiti drugu osobu da se osjeća potrebnom, čak i ako nije'. Objasnila mi je kako je djed radio male stvari za nju poput ispunjavanja papira ili otvaranja staklenke. Znala je kako ih otvoriti, ali bi ih uvijek ostavila neotvorene dok djed nije došao kući s posla. Nitko se ne želi osjećati kao da vam nije potreban za ništa - prisjeća se Whitney Tillery, trenerica za veze.

Foto: Dreamstime

6. Poštujte partnera/icu

- Baka mi je pokazala da je tajna dobrog odnosa poštovanje. Uvažavanje partnera čak i kad ste ljuti ili uznemireni čini razliku u vašem odnosu. Pristojan razgovor i slušanje njihove strane priče kad se ne slažu s vama ili imaju različito mišljenje ključno je za uspjeh - savjetuje Rosalind Sedacca, certificirana trenerica za život.

Foto: Dreamstime

7. Nikada ne propustite priliku za kontakt

- Kako bi njegovali vezu, morate se tijekom dana povremeno dodirivati, prema riječima mojih djeda i bake koji su uvijek imali ruke jedno na drugom. Tapšanje po leđima ili stražnjici, kratki poljubac, držanje za ruke kada hodate zajedno ili jednostavan zagrljaj - održavaju vaš odnos posebnim i intimnim - kaže Sedacca.

Foto: Dreamstime

8. Prije nego zapalite šibicu, provjerite držite li vi benzin

- Baka mi je govorila: 'Prije nego planete na partnera, zaustavite se i upitajte jeste li u prošlosti učinili nešto slično ili nešto što ih je naživciralo. Odgovor je gotovo uvijek da'. To mi je pokazalo da kada se zamislimo u partnerovim cipelama, manje je vjerojatno da ćemo ga suditi, kritizirati ili isključiti. Možemo biti razumljiviji i tolerantniji - objašnjava Sedacca.

9. Seks nije nogometna utakmica

- Mene je baka naučila da stvari u spavaćoj sobi ne moraju uvijek biti jednako podijeljene 50/50, ali sretni parovi će prednost dati užitku druge osobe. Ne radi se o pobjedi, već o tome da budemo sretni - tvrdi Stacey Greene, autorica knjige "Stronger Than Broken: One couple’s decision to move through an affair".

Foto: Thinkstock

10. Higijena je uvijek važna

- Baka mi je rekla da uvijek moram mokriti nakon seksa kako bi spriječila dobivanje infekcije. Nije liječnica, ali sam ozbiljno shvatila njezin savjet i nikada nisam imala nikakvu infekciju, pa je možda otkrila nešto - kaže Greene.

Foto: Dreamstime

11. Odnos je poput gulaša - s vremenom postaje bolji

- Mene baka voljela učiti kuhati i to je koristila kao način da ušulja koju životnu lekciju. Na primjer, kad sam se trebala donijeti veliku odluku u vezi, ona mi je rekla 'Ne žuri djelovati, nego radije tretiraj svoj odgovor kao pitu od jabuka i pričekaj jedan dan. Kada se vratiš na to 24 sata kasnije, bit će mnogo bolje'. Odluke donesene u trenutku često se loše završavaju - upozorava Eric Marlowe Garrieron, autor i seks terapeut.

Foto: Fotolia

12. Udvarajte se

- Kad je moja baka bila u 80-ima, pokazala mi je najromantičnija ljubavna pisma njezina dečka tinejdžera (i mog budućeg djeda). Otvorila je sve omotnice koristeći paru jer je on pisao tajne poruke poput 'Ako pronađeš ovo, dugujem ti stotinu poljubaca i zagrljaja'. Pokazala mi je važnost uključivanja romantike u male stvari - kaže Marlowe.

13. Niste čitač uma

- Baka sam troje unuka i ako bih im mogla prenijeti jedan savjet za brak to bi bio da nikada ne pretpostavite da vaš partner zna što vi mislite. Uvijek kako se osjećaju, čak i ako mislite da znate odgovor, samo da biste bili sigurni. Možda ćete ostati iznenađeni. Ljudi često rade stvari zato jer misle da ih drugi žele, dok stvarnost može biti potpuno suprotna - tvrdi Hyapatia Lee, bivša blažena žena za Lost River Band of the Cherokees.

Foto: Dreamstime

14. Nemojte iznositi van svoj prljavi veš

- Prije nego sam postala baka, nismo imali društvene medije pa ljudi nisu dijelili stvari o svojim odnosima kao što to mladi ljudi čine danas. Ali mislim da je još uvijek važno ne iznositi svoje prljavo rublje. Nemojte tračati svojim prijateljima, na internetu ili, najgore od svega, svojoj obitelji kako bi se uvjerili da je vaš argument bolji. Možete se pomiriti, ali oni možda nisu upoznati s izvinjenjima i teže im je oprostiti jer im je stalo do vas - objašnjava Lee.

Foto: Fotolia

15. Jednakost počinje kod kuće

- Moja baka je iz Poljske i napustila je istočnu Europu 30-ih godina 20. stoljeća. Iako je bila tipična žena svoje generacije koja je bila neobrazovana i čija je uloga bila biti supruga i majka, uvijek je imala na umu da žene izlaze iz podređene uloge. Kad sam se udala odvela me na stranu i rekla: 'Ako te zamoli da mu ispeglaš košulje, reci da i onda ih spali glačalom. Nikada te više neće tražiti da to ponoviš'. Možda zvuči oštro, ali ona mi je na svoj način govorila da budem ravnopravna s partnerom u braku - kaže Rhonda Milrad, savjetnica za odnose.

16. Ako se ne možeš složiti, barem pristani poslušati

- U svađi može biti lako ukorijeniti se u svojim vlastitim pogledima, ali baka me naučila kako to izbjeći - pokušajte vidjeti stajalište druge osobe, čak i ako se ne slažete s njima. Ne morate uvijek pristati na sve što vaš suprug kaže, ali morate priznati valjanost njegovog stajališta - kaže Rabbi Sholomo Slatkin, licencirani klinički profesionalni savjetnik.

Foto: shutterstock

17. Za svaki lonac postoji poklopac

- Kad god bi brinula o svom ljubavnom životu, moja draga baka bi mi rekla: 'Svaki lonac ima svoj poklopac'. Isprva mi nije bilo jasno, ali sam s iskustvom shvatila da ako budem dovoljno strpljiva, da ću pronaći svoj poklopac i to sam i pronašla u svom suprugu Davidu. Za svakoga postoji netko - tvrdi Audrey Hope, voditeljica Hope for Relationships.

Foto: Dreamstime

18. Udajte se zbog novca i na kraju će vam samo on i ostati

- Moja baka mi je uvijek govorila da se udam iz ljubavi jer na kraju je prava ljubav ono što je važno. Slijedila sam njezin savjet i sada sam sretna i bogata iznutra - dodaje Hope.

Foto: Dreamstime

19. Odvojite vrijeme

- Kao iskusna baka i supruga, svojim unucima govorim da uvijek trebaju odvojiti vremena da budu par. Zajedničko vrijeme može biti šetnja parkom, šalica kave ili besplatan koncert. Ne mora biti skupa večera koja zahtjeva dadilju, iako je i to ponekad lijepo - objašnjava Patricia Bubash, licencirana profesionalna savjetnica.

20. Pazite na svoje ponašanje

- Od svih ljudi, najvažnije je biti ljubazan prema svom suprugu. Čini se da čim kažu 'da' mnogi parovi odbace 'molim' i 'hvala', ali ljubaznost je jedan od najboljih načina na koji pokazujemo ljubav i poštovanje jedni prema drugima - zaključuje Bubash, piše Reader's Digest.